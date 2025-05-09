愈袪濕愈虛！？袪濕關鍵在於健脾、補氣，脾‧氣雙補

俗語有云：「濕氣不除，百病生！」中醫認為，袪濕的根本在於「健脾補氣」。脾是人體消化與水液運行的核心，負責將食物養分輸送全身。若脾虛，濕氣便滯留體內，形成濕重，不但影響食慾、睡眠與情緒，甚至令體形臃腫、精神萎靡。若置之不理，更可能誘發腸胃及全身性問題！然而，單純排濕而不進補，會耗損身體能量，導致「氣虛」，結果愈袪濕愈虛。因此，袪濕同時必須「健脾補氣」，推動養分吸收與水液運行，全身通暢，濕氣浮腫自然消退，元氣滿滿回歸！

濕氣困身 男女皆需關注 濕氣分為「外濕」與「內濕」。外濕源自環境，香港氣候潮濕，無論春夏秋冬，身體長期受水氣侵襲，濕氣易積聚。「內濕」則與生活習慣息息相關，香港人常吃外賣、飲食不定時，偏愛生冷食物，又長期處於冷氣環境，濕氣更易困身！無論男女，一年四季都需重視袪濕。脾好比人體的「抽濕機」，負責消化養分與排走水分。脾虛則水液排不出，濕重隨之而來，令人頭重身疲、精神不振，甚至心情煩悶，連說話都提不起勁！

袪濕要「脾．氣雙補」從源頭驅走濕氣 要解決濕氣問題，必須從根源「健脾補氣」着手。中醫講究「脾主運化」，脾胃健康才能消化吸收養分、代謝多餘水分，確保氣血與津液順暢流通。濕重損傷脾胃，脾虛則無法袪濕，水分囤積形成水濕。濕氣過重令人疲倦無力、四肢沈重、浮腫明顯，甚至口乾口苦、心情急躁、大便黏滯。香港人常處冷氣房、愛喝凍飲，與中醫「胃喜溫不喜涼」相悖，更添脾胃負擔。因此，袪濕第一步要推動循環，從源頭擊退濕氣！ 健脾補氣再袪濕 2-1 擊退濕毒浮腫 推薦大家一款袪濕好物—「綠養坊補氣祛濕2-1」，蘊含多種天然中草本成分，獨有人參配方，專為「健脾補氣」而設，促進養分吸收與水液運行，同時利腸排毒，加速循環，排出濕邪毒素。全身通暢，濕氣浮腫自然消散，只需2-1配方，3效讓你袪濕、健脾、補氣，改善濕重、濕熱、痰濕體質，輕鬆擊退濕毒與浮腫！

天然中草本 + 獨特人參配方 「綠養坊補氣祛濕2-1」精選多種天然中草本，配合獨有人參成分，加入茯苓、 黃芪、 薏苡仁、白朮、薑皮、桑白皮及竹芋等，能健脾補氣， 更可利腸排毒，加速身體水份循環，排走體內多餘濕邪毒素。針對濕熱、痰濕、濕重等體質，而且配方性質溫和，由大學專家科研，適合香港男女體質服用，幫你回復元氣，精神爽利，養成無濕體質！

人參：有「百草之王」之稱，補五臟、益元氣，強化脾胃功能。

黃芪：增強脾胃，能補氣、運化水濕，改善氣虛乏力。

薏苡仁：健脾袪濕，清熱排水利水。

茯苓：利水袪腫，促進體內水分排出。

白朮：補氣健脾，強壯脾胃。

桑白皮：改善水液代謝，消浮腫。 用家實證 4 星期有效袪濕、 100% 改善濕重 ^ 綠養坊 「補氣袪濕2-1」從「健脾補氣」到利水袪濕，相輔相成，既推動循環，又排出濕毒，產品更獲用家實證4星期有效袪濕、100%改善濕重、疲倦等問題^，星級用家車婉婉都大推：「之前亂食龜苓袪濕，攪到愈袪濕愈虛！原來龜苓屬於寒涼性質，唔係個個都啱食。要真正袪濕，係要「健脾補氣」！「綠養坊補氣祛濕2-1」幫我排走體內多餘嘅濕邪毒素，做到無濕體質，所以而家我先咁精神，簡直元氣滿分！」

要健康 揀「綠養坊」 車婉婉選擇「綠養坊」，因為吃進肚裡的，一定要選擇有信譽的品牌！「綠養坊」屹立香港逾20年，是首家與本地大學合作研發中藥保健品的品牌。全線產品經專家驗證，符合「GMP」生產質量規範，成分穩定，品質卓越。要健康，綠養坊！