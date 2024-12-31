意外遭蜂螫 誘發心肌梗塞！中年男心導管手術獲救

心血管的班塊是慢慢形成的，跟病人慢性病三高、生活習慣有關，這些斑塊若沒有造成血管一定程度的狹窄前，病人不一定有症狀。而意外的蜂螫，竟成為警示訊號，提醒病人關注血管健康。

一名61歲馬先生日前整理花園時遭一般蜜蜂螫，因身體出現不適就醫，沒想到竟發現心肌梗塞。醫生立刻為他進行心導管手術，先後裝設支架、疏通血路，現已重新找回健康。

門諾醫院心臟血管內科醫生陳翰興表示，馬先生的情形可能機理除了當時天氣溫差大、遇到風災後壓力，又不幸被蜂螫刺激，而誘發斑塊破裂剝落，引起血栓突然堵塞血管，發生心肌梗塞。但心血管的班塊是慢慢形成的，跟病人慢性病三高、生活習慣有關，這些斑塊若沒有造成血管一定程度的狹窄前，病人不一定有症狀。而意外的蜂螫，竟成為警示訊號，提醒病人關注血管健康。

冬天是心血管疾病的好發季節，平時有胸悶、痛、易喘的人要特別小心。

冬天易引發心血管疾病 「心肌梗塞」及時搶救治愈率高

冬天是心血管疾病的好發季節，平時有胸悶、痛、易喘的人要特別小心。陳翰興提醒，若突發胸悶、劇烈疼痛，且發作時間持續30分鐘以上，靜止休息時也無法緩解，恐罹患「急性冠心病」須立即就醫檢查，避免因血管堵塞導致心肌壞死。

陳翰興表示，「心肌梗塞發作後及時搶救治愈率高」；據統計，6小時內就醫死亡率達6%；12小時內就醫的死亡率達8%；若超過12小時候就醫，死亡率暴增至16%，且併發心臟衰竭的機率甚高。