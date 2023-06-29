意識混亂或缺少維生素B1 這族群要小心！

嚴重缺乏維生素B1會導致能量利用障礙，而大腦正是身體中需能最高的器官，因此常以腦變表現，即所謂魏尼凱氏腦病。

一名65歲女性被帶至急症室，因為被家人發現近一周都關在房間不出門，也鮮少說話，該患者平時有規則飲酒的習慣，且多年前曾因嚴重的胃潰瘍做過部分胃切除手術。神經學檢查發現患者意識混亂，兩側眼球無法順利外展，後續腦部磁力共振則在雙側視丘及下視丘有異常訊號，確診為魏尼凱氏腦病(Wernicke’s encephalopathy)，治療上給予高劑量維生素B1後其症狀逐步改善。

嚴重缺乏維生素 B1 「魏尼凱氏腦病」以腦變表現

臺北市立聯合醫院中興院區神經內科醫師許家綸說，維生素B1作為一種輔酶，在身體的能量代謝中扮演重要角色，嚴重缺乏會導致能量利用障礙，而大腦正是身體中需能最高的器官，因此常以腦變表現，即所謂魏尼凱氏腦病(Wernicke’s encephalopathy)。