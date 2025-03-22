愛漂亮打耳洞竟致蜂窩性組織炎 原來是「這1病菌」作祟

17歲周同學愛漂亮、喜歡打耳洞，除了耳垂外，日前連左邊耳骨上也打了耳洞。因為在意耳洞的情況，他三不五時就摸耳朵，一陣子後應該要痊愈的傷口遲遲未好，反而出現紅腫，到皮膚科求塗藥也不見好轉。就這樣反覆就醫一個月左右，耳朵愈來愈腫痛，最後因為發燒到醫院急診，診斷為蜂窩性組織炎。經進行清創手術並在耳骨處放一引流管，最後，擠出的膿液、血水送驗後細菌培養結果為綠膿桿菌。

耳朵血液循環不如其他器官 細菌孳生好發於免疫力低下者 台北慈濟醫院兒科部邱馨慧醫生說明，皮膚最常見的病菌是金黃色葡萄球菌與化膿性鏈球菌，平時即在人體上，但不輕易致病；而綠膿桿菌較具感染性，若在合適的環境中生長，就會造成感染發炎。 他補充，綠膿桿菌是一種革蘭氏陰性菌、好氧菌，適合在潮濕的環境中生長，也是醫院常見的菌種，一般會出現在呼吸器的管道、氣切管道、胃造廔口、開刀傷口等有組織液的地方。而耳骨發炎是因為血液循環主要依靠骨頭，因此耳朵的血液循環不似其他器官豐富，導致細菌容易孳生，尤其好發於免疫力低下者如年紀小的孩子、長輩、或其他免疫力低下的病人。

蜂窩性組織炎若侵犯耳朵軟骨 恐需切除發炎部位 皮膚細菌感染的初期症狀為紅、腫、熱、痛。耳骨是軟骨組織，當發炎擴及周圍，細菌毒素向下滲入，就會演變成蜂窩性組織炎，若病菌侵犯到軟骨，嚴重可能影響耳朵外觀，變形成如花椰菜般皺在一起的形狀，甚至需要切除部分發炎部位，但不會影響聽力。 邱馨慧醫生指出，治療上會針對細菌菌種及症狀給予口服或塗抹的抗生素治療。由於皮膚感染常見的菌種非綠膿桿菌，所以周同學到診所就診時未在第一時間使用專門抗生素，收治入院已經變成蜂窩性組織炎且發燒，因此治療方針上除了綠膿桿菌專用抗生素針劑注射外，也必須引流清除膿液。

打耳洞務必保持傷口乾燥 手部病菌多 忌碰觸傷口 耳洞是許多年輕人「變美」的選擇之一，邱馨慧醫生提醒，「手」有許多病菌，一定要注意手部清潔，若打了耳洞，切勿亂摸耳朵，記得保持傷口乾燥。此外，若有洗頭、洗臉也要及時擦乾，保持乾爽，並記得塗抹傷口藥膏，以免不慎造成感染。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】