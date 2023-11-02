熱門搜尋:
粵車南下 雙11 岩布仙尼 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 叱咤2023 取消黑碼 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 流感 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 林襄 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-11-02 13:30:02

愛美男「甲狀腺腫瘤」怕開刀 微創手術不留疤！

分享：
甲狀腺癌

微創手術是利用內視鏡或達文西機械臂，經口進行遠端手術，優點是傷口在黏膜下愈合快、不易見、且腫瘤清除率與傳統手術相當，適合要求美觀的愛美族群。

20多歲陳男胸前有一道術後疤痕，多年來造成日常生活不便。陳男最近發現頸部有腫塊而求診，經診治為疑似惡性的甲狀腺腫瘤，原本擔心手術又會造成疤痕，經醫生建議，接受「微創經口無痕切除手術」後，腫瘤不僅完整切除，且沒有留下任何痕跡，更讓陳男重拾健康與自信。

Ad Block

惡性甲狀腺腫瘤 不適合微創消融治療

大里仁愛醫院甲狀腺外科巫奕儒醫生說明，陳男小時候因先天性疾患開過刀，造成胸前一道長長的疤痕，雖經多次處理仍難以抹滅，尤其去游泳池或海水浴場，都不敢只穿著裸胸的褲子，一定要套一件上衣或外套遮蔽，對胸前疤痕一直存在心理上的陰影。最近數月以來，卻發現頸部前腫塊，到放射科林偉哲教授求診，經診治為甲狀腺腫瘤且疑似惡性，不適合施作微創消融手術，於是轉介甲狀腺外科專科巫奕儒醫生。

甲狀腺癌

甲狀腺周圍的血液循環豐富，又緊貼頸動脈、喉返神經，故手術要分外小心。

微創手術傷口愈合快、傷口小 手術輔助工具多元化

巫奕儒指出，大部分甲狀腺結節為良性腫瘤，甲狀腺癌僅佔其中的5%15%。如果結節過大或懷疑有惡性的可能，就會建議手術治療。但是，傳統手術會在頸部留下一道疤痕，影響外觀。而微創手術是利用內視鏡或達文西機械手臂，經口進行遠端手術，優點是傷口在黏膜下愈合快、不易見、且腫瘤清除率與傳統手術相當，適合要求美觀的愛美族群，因此，若發現頸部有異常腫大，應盡早到院檢查與治療。

甲狀腺周圍的血液循環豐富，又緊貼頸動脈、喉返神經，一旦傷害可能造成大量出血及聲音沙啞等併發症，患者術後需要較長的復原時間；巫奕儒表示，目前已有手術輔助工具能有效降低甲狀腺手術的併發症，例如能量器械手術刀可大幅縮短患者手術時間，有效減少術後出血；而神經監測器則能保護聲帶，避免造成術後聲音沙啞，更是一大福音。

聲音沙啞

目前已有手術輔助工具能有效降低甲狀腺手術的併發症，例如神經監測器則能保護聲帶，避免造成術後聲音沙啞。

家族史者需多加留意 男性也勿輕忽

巫奕儒提醒，台3人就有1人有甲狀腺結節，尤其是女方直系親屬有家族史者，應特別留意；但男性也不能輕忽，建議高危險族群應做頸部超聲波檢查。另外，如果容易變胖、新陳代謝差，卻找不出原因，有可能是甲狀腺異常，建議抽血檢查，及早發現、及早治療。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

Ad Block
惡性甲狀腺腫瘤 頸部腫塊 微創經口無痕切除手術
Ad Block Ad Block
留言專區
Ad Block Ad Block
Ad Block Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受