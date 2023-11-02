愛美男「甲狀腺腫瘤」怕開刀 微創手術不留疤！

微創手術是利用內視鏡或達文西機械臂，經口進行遠端手術，優點是傷口在黏膜下愈合快、不易見、且腫瘤清除率與傳統手術相當，適合要求美觀的愛美族群。

20多歲陳男胸前有一道術後疤痕，多年來造成日常生活不便。陳男最近發現頸部有腫塊而求診，經診治為疑似惡性的甲狀腺腫瘤，原本擔心手術又會造成疤痕，經醫生建議，接受「微創經口無痕切除手術」後，腫瘤不僅完整切除，且沒有留下任何痕跡，更讓陳男重拾健康與自信。

大里仁愛醫院甲狀腺外科巫奕儒醫生說明，陳男小時候因先天性疾患開過刀，造成胸前一道長長的疤痕，雖經多次處理仍難以抹滅，尤其去游泳池或海水浴場，都不敢只穿著裸胸的褲子，一定要套一件上衣或外套遮蔽，對胸前疤痕一直存在心理上的陰影。最近數月以來，卻發現頸部前腫塊，到放射科林偉哲教授求診，經診治為甲狀腺腫瘤且疑似惡性，不適合施作微創消融手術，於是轉介甲狀腺外科專科巫奕儒醫生。

微創手術傷口愈合快、傷口小 手術輔助工具多元化

巫奕儒指出，大部分甲狀腺結節為良性腫瘤，甲狀腺癌僅佔其中的5%至15%。如果結節過大或懷疑有惡性的可能，就會建議手術治療。但是，傳統手術會在頸部留下一道疤痕，影響外觀。而微創手術是利用內視鏡或達文西機械手臂，經口進行遠端手術，優點是傷口在黏膜下愈合快、不易見、且腫瘤清除率與傳統手術相當，適合要求美觀的愛美族群，因此，若發現頸部有異常腫大，應盡早到院檢查與治療。

甲狀腺周圍的血液循環豐富，又緊貼頸動脈、喉返神經，一旦傷害可能造成大量出血及聲音沙啞等併發症，患者術後需要較長的復原時間；巫奕儒表示，目前已有手術輔助工具能有效降低甲狀腺手術的併發症，例如能量器械手術刀可大幅縮短患者手術時間，有效減少術後出血；而神經監測器則能保護聲帶，避免造成術後聲音沙啞，更是一大福音。