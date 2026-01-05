感冒後鼻敏感嚴重發作？準時瞓覺可改善 醫生教3招KO過敏症狀

鼻敏感持續纏身影響睡眠和工作？有醫生指出，很多時感冒後鼻敏感便會再發作，甚至比平時變得更嚴重，原因是與身體中的免疫系統有關。醫生指出，有3大方法有助改善過敏症狀，當中包括準時入睡，也對鼻過感有幫助。

鼻敏感成因

遺傳優生科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，鼻敏感患者在出國、出差或回老家住幾天時，就會發現鼻子就會突然變得通暢，但回到原本的環境又會打回原形。張醫生解釋指，原因是身體裡的免疫球蛋白E(IgE)有著密切的關係。根據2025年《Immunological Medicine》的綜論，IgE是在鼻腔內根據環境中的刺激物反覆「訓練」出來的。當我們長時間處於相同的環境中，鼻腔黏膜會接觸到持續的過敏原(如塵蟎、黴菌、空氣刺激物等)，這些接觸會導致上皮細胞釋放多種過敏警報分子，如胸腺基質淋巴細胞生成素和白細胞介素-33，進一步激活白細胞介素-4和白細胞介素-13，這些都是促使B細胞產生IgE的訊號。

為甚麼換環境後症狀緩解？

當我們離開熟悉的環境時，基本上就是中斷了IgE的教材來源。熟悉的塵蟎、空氣刺激物不再進入鼻腔，這導致IgE的生成速度減慢，因此鼻子的過敏反應會減輕。但這並不是治癒，而是一種暫停狀態。當鼻腔不再接收日常的過敏刺激，自然會減少不適感。

研究指，這是由於「局部過敏性鼻炎」，即使血液檢查中的過敏指數正常，鼻腔內的IgE依然在忙碌。這就是解釋到搬家或換環境會讓某些人的症狀改善的原因，因為問題局限於每天被刺激的那小段黏膜，而不是全身。

感冒後鼻敏感嚴重發作？

另外，亦有人發現感冒後，鼻子過敏的狀況往往會加重。原因在於病毒會破壞鼻腔上皮細胞，當屏障受損時，上皮細胞會釋放更多的過敏警報分子，這會加大IgE的生成訊號。若此時再回到原本的環境刺激，過敏症狀會更加明顯。