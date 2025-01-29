感冒易引發心臟病？無病史風險也增16倍！醫生教4招保命

近日天氣轉涼，而且流感高峰期，容易令人出現感冒症狀。但有醫生指，小小的感冒也可能會引發心臟病發作，風險增加6倍。另外，有1類人更是高危，會增加心肌梗塞的風險16倍。醫生指出，有4大方法有助降低風險，避免心肌梗塞。

未因心臟病住院的人增16倍風險 心臟科醫生劉中平在其facebook專頁上分享指，在許多新聞報道中，我們常會看到人們因為感冒而出現意外的健康問題，甚至是心臟病發作。為甚麼一場小小的感冒會導致如此嚴重的後果？根據《新英格蘭醫學雜誌》的報道，一項針對2萬6千名確診為感冒的患者進行的研究指，感冒與心臟疾病之間的潛在聯繫。感冒可使心肌梗塞的風險增加6倍以上，特別是對於從未因心臟病住院過的人，風險增加可達16倍。

感冒易引發心臟病發原因 劉醫生指，這個研究解釋為甚麼許多完全沒有心臟疾病的人，在感冒之後就發生了心肌梗塞。而感冒會影響心臟原因如下：

1. 發炎反應：感冒引發的發炎反應可活化血小板，促進血栓形成，增加心臟病發作的風險。

2. 交感神經興奮：感冒時，交感神經的興奮程度上升，這可能導致冠狀動脈的硬化斑塊破裂，進一步引發心肌梗塞。

3. 病毒侵入：感冒病毒可能直接侵入血管內皮，造成血管的病變。



感冒熬夜易心臟病發！ 他指，隨著研究的增多，感冒與心肌梗塞的關聯愈發明顯，特別是在長輩中，應該特別注意以下幾點： 1. 持續服用心臟藥物：感冒期間切勿自行停用心臟藥物，這可能導致嚴重後果。

2. 及時就醫：若在感冒期間出現心臟疼痛，應立即就醫。

3. 多休息：感冒期間應避免熬夜，充分休息有助於恢復。

4. 考慮接種疫苗：接種感冒疫苗可降低感染風險，有助於保護心臟健康。