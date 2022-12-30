感染新冠小心類思覺失調 出現兩症狀要及早求診

過去均沒有精神疾病，功能也相當良好，基本上就是隨處可見的正常人，但在確診新冠肺炎後數天到數周不等的時間內，就出現了極其明顯的呆僵(catatonia)與妄想(delusion)。

新冠肺炎肆虐全球至今已三年，後疫情時代的現在，全世界開始面對確診新冠肺炎所留下的後遺症，其中頗受重視的即為病毒對人體神經系統的破壞，造成一系列精神方面的問題。

嚴重精神疾病 出現妄想

臨床上很類似思覺失調症的患者，這群個案過去均沒有精神疾病，功能也相當良好，基本上就是隨處可見的正常人，但在確診新冠肺炎後數天到數周不等的時間內，就出現了極其明顯的呆僵(catatonia)與妄想(delusion)。

臺北市立聯合醫院松德院區一般精神科主治醫師鄭勝允指出，呆僵的表現主要為沉默不說話或反覆做出沒意義的行為，是一種嚴重精神疾病常會出現的代表症狀；而在妄想方面，每位個案的妄想內容都不一樣，但特徵是其內容都相當豐富，有別於會在失智或譫妄中出現的那種較為簡單的妄想。