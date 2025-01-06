感染HPV 口腔也生疣

人類乳頭瘤病毒(HPV)不單止可以誘發癌症，也有可能導致鼻和咽喉部位出現疣的增生。香港專科耳鼻喉科專科醫生鍾耀基認為，若口腔或咽喉部位出現腫塊，應及早求醫，有需要時切除腫塊，並作化驗以診斷出是甚麼問題。 鍾耀基表示鼻、咽、喉位置出現增生腫塊的原因主要有三，「首先是最常見上呼吸道感染，令扁桃腺或淋巴結腫大；其次是良性增生，例如水囊、息肉或口腔疣(HPV感染)；最後是惡性增生，即癌症。」

多數沒有症狀 如病毒疣在鼻腔出現，患者或有鼻塞、鼻分泌物呈奶白色或黃黃綠綠的情況；咽喉位置有可能致吞嚥困難、有異物感，或者聲音沙啞。鍾耀基續指，「但大部分人都沒有徵狀，只是照鏡時發現口腔多了一兩粒接近口腔顏色但偏白、約1至2毫米大的肉粒，又或者看牙醫時由牙醫發現。」而吊鐘、上顎、口腔側壁和舌頭都是口腔中常見病毒疣的位置。 煙酒損黏膜增風險 患者若感染了HPV，病毒就有可能潛藏在體內，包括皮下組織、黏膜組織等，故也有可能寄居在鼻黏膜、口腔黏膜，當患者抵抗力下降，就可能會發病。鍾耀基指，「經常進行口交等高危活動人士、年紀較大、抵抗力較差者如糖尿病、腎病患者，都有較高感染風險。值得一提是，有吸煙、喝酒習慣人士，因為口腔黏膜保護層或受破壞，都較容易感染HPV。男女患病的比例約為7:3。」最常見的感染途徑是口腔傳染，當口腔受損，再有一些不安全性行為，病毒便有可能經過生殖器官傳到口腔黏膜，再入侵身體。

疫苗預防感染 當患者求診，醫生會先定義該疾病是普通息肉、水囊還是HPV感染。「口腔手術最常用是切除手術，將有關增生切除後讓病理科醫生化驗以確定其性質，一般為良性居多。」鍾耀基提醒，「目前HPV感染並沒有根治的方法，現時沒有抗病毒藥物，確診後只可持續監察。」故預防感染HPV便很重要，愈早接種疫苗，尤其未開始性行為之前，保護性便愈高；若感染過某些HPV型號之後再接種疫苗，該疫苗則不能對該HPV型號產生保護作用。 分辨口腔癌 不少患者發現口腔有不正常增生，都害怕會是口腔癌，幸而兩者還算容易分辨。鍾耀基解釋，「口腔癌大部分情況發展得相當快速，並通常是由潰瘍開始，病人進食、吞嚥時都很痛、潰瘍位置會無故滲血、刷牙和吐痰時或帶血漬。一般飛滋(口腔炎)一兩星期便會痊愈，但如果差一多一個月也沒有愈合跡象便要求醫。另外，如果頸部淋巴發現有硬塊，又或耳朵出現『轉移痛』，都應及早求診。」