感染HPV 可誘發肛門癌

聽到人類乳頭瘤病毒(HPV)，不少人就會想到子宮頸癌。不過HPV並非只會引起子宮頸癌，同時與男士都有關係，若感染的話有可能患上生殖器濕疣，亦可誘發肛門癌等癌症。惟目前並沒有治療HPV感染的方法，最好是及早預防。
臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌表示，「無論男女，一生中都有高達80%感染HPV風險，即使只有一個性伴侶，感染風險仍達六成。雖然人體免疫系統可以自動清除大部分HPV，但若持續感染，最後仍有可能致病。」
男性較易反覆感染
一項2021年發布的大型亞洲研究，分析2015年至2021年亞洲多個地方的HPV相關癌症的HPV檢驗結果，發現香港最常見的HPV基因型為HPV16(60.2%)、HPV18(21.6%)及HPV52(11.9%)；而香港患者的HPV感染率偏高，0至33歲為44%、30至50歲為37.9%、55歲以上達52.9%，情況值得關注。
謝耀昌續指，「另有研究發現整體男性生殖器官HPV感染的盛行率達65.1%，即大約每兩名男性，便有一位HPV感染者。同時，男性的『血清抗體陽轉』，即產生抗體的比率較低，因此男性較易反覆感染，增加癌變風險。」
徵狀似痔瘡
HPV在男性身上可能引起生殖器濕疣和肛門癌等，而後者對大眾來說較為陌生。肛門癌病徵有肛門出現結塊、出血、排便異常、大便帶血或大便形狀收窄等，與痔瘡徵狀相似容易混淆。謝耀昌指出，「治療肛門癌的目標是保存肛門括約肌，令患者可控制大便，不影響生活質素。」可是如腫瘤不是早期階段，未能用局部切除處理的話，或要採用經腹部和會陰切除手術，因此法須切除肛門，醫生要造一個新的開口排便，為患者帶來極大的不便和心理影響；故目前較多使用電療和化療控制癌細胞，在療效和生活質素上取平衡。此外，晚期肛門癌患者亦須承受沉重醫療負擔。
接種疫苗可預防
人體感染HPV後未必會即時出現病變；即有可能在年輕階段感染病毒，到免疫系統轉差又或受其他風險因素影響，於年長時才引起癌變，因此多個國際機構建議男女童應及早預防HPV。謝耀昌續指，「如果男女同時預防HPV，可以大幅減低其盛行率，意味相關疾病的感染率也可下降。」現時HPV疫苗能夠預防香港最常見的3款HPV基因型，能夠大大減低子宮頸癌、外陰癌、陰道癌、肛門癌及生殖器濕疣風險。
永久失禁
一位五十多歲男士，感到肛門位置痕癢及有腫塊凸出，但諱疾忌醫而沒有求診。在4至5個月後大便開始失禁，對生活造成極大困擾下最終求醫，不幸確診肛門癌且屆晚期，肛門腫瘤已有6厘米大，並擴散至骨骼、淋巴和肝臟。腫瘤除令他坐立難安，亦使肛門無法回復原狀，要永久使用成人紙尿片。醫生亦只可安排電療和化療，盡量控制癌細胞減慢惡化和紓緩症狀。