感知訊號的錯置現象 暈車預防與緩解策略

你是否曾經在坐車或坐船時感到暈眩不適，甚至噁心想吐呢？此種常見的暈車、暈船現象，在醫學上稱之為「動暈症」(Motion Sickness)。根據台大醫院神經部的衛教資訊，動暈症是由於身體神經系統對於訊號不一致所產生的反應。

感知矛盾引發暈車 與運輸工業發展也有關 關於這種身體感知訊號的錯置現象，醫師葉宗儒分析產生暈車背後的生理變化。當我們在搭車或搭船時，內耳的前庭系統接收到晃動的訊號後，會傳遞訊息給大腦，告訴它現在正處於移動狀態。然而，若眼睛只看到車內或船艙內部的靜止物體，則會向大腦傳達身體未移動的訊息，導致身體各處感應器所接收的訊息與神經系統產生矛盾，進而引發頭暈、噁心等不適症狀。 醫師葉宗儒指出，這種知覺矛盾會讓人頭暈、噁心甚至嘔吐，可能與運輸工業的發展有關。在沒有汽車的時代，人類通常不會經歷這種感知矛盾，除非是食用了有毒物質，身體為了排除這些可能造成混淆的毒素，便會產生嘔吐反應。不過，該反應的詳細機制仍未有明確的答案。

兒童與腸胃虛弱者易暈車 乘車時少用眼可降暈 此外，小朋友與腸胃虛弱者屬於容易暈車的好發族群。2至12歲的兒童由於前庭系統尚在發育階段，需至青春期後才會逐漸成熟。而腸胃虛弱者則常伴有消化不良、食慾不振、腹脹等症狀。在乘車時，這些症狀可能會加劇，進一步引發噁心和嘔吐，增加暈車的可能性。 了解並掌握預防與緩解暈車、暈船的方法，是每位乘客都須當心的課題，因此建議在乘車之際做好相關的準備，可降低暈車的狀況發生。首先，出發前應避免空腹或吃得過飽，以免加重胃部負擔。乘車或乘船時，應避免滑手機、看平板或看書，因為這些行為會加劇視覺與前庭系統的感知矛盾，造成更大的訊號落差，增加暈車、暈船的風險。