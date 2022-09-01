慢性下背痛 小心強直性脊椎炎 隨時鞋帶都綁唔到

三十多歲的李先生(化名)近期發現常有下背痛情況，以為是工作勞動量太多、再加上在健身房運動太激烈而引起，並不以為意，只是在有需要大量的體力活時，才到藥房買止痛藥服用應付一下。孰料一、兩個月後，症狀非但沒有改善，早晨起床手指僵硬情況日益嚴重，連帶著有膝蓋疼痛、後腳跟疼痛的現象。不信邪的他仍認為是工作傷害造成，去推拿無效後，才決心求診；直到被確診為強直性脊椎炎時，已經出現脊椎關節沾黏了。 連彎腰綁鞋帶都做不到 別小看疾病嚴重性 彰化基督教醫院體系過敏免疫風濕科主治醫師施柏丞提及，強直性脊椎炎屬於一種慢性脊椎關節發炎的疾病，常見於青壯年男性，症狀通常會在30歲左右出現，「患者多主訴有下背痛、晨僵，偶爾也有腳後跟疼痛、虹彩炎等情形，這些表現很容易被誤以為是忙碌或運動傷害造成，往往因此延誤診斷時機。」 比較麻煩的是，因為初期症狀並不明顯且無礙於生活工作，患者的治療意願通常不高，這卻會導致日後出現脊椎關節沾黏，影響日後的行動力，「有些患者到最後甚至連彎腰綁鞋帶都做不到。」施柏丞說，一旦發生沾黏就是不可逆的現象，即使開刀治療效果也很有限，會嚴重影響日後的生活品質與工作能力。

藥物與非藥物治療並進 治療強直性脊椎炎分為非藥物及藥物兩大部分，非藥物治療包括運動與復健；在藥物治療方面，絕大多數的強直性脊椎炎患者對於非類固醇消炎止痛藥的效果好，但仍有部分患者會因為症狀較嚴重而需要使用免疫調節劑，甚至，少數治療狀況仍不佳的，也可能需要進一步使用生物製劑藥物治療。 施柏丞表示，若已需要用到免疫調節劑及生物製劑的患者，病況通常嚴重或病情難以控制，已影響到日常生活或工作；「絕大多數情況嚴重的患者在使用生物製劑後，對生活品質都有一定改善。」 只不過，生物製劑的藥價昂貴，國內健保有其給付規範，患者必須同時達到以下條件才有給付資格：HLA-B27陽性、使用至少兩種以上NSAID但效果不佳、嚴重程度至少要維持4周以上且須至少連續2次檢查中BASDAI要大於6、發炎指數ESR要大於28mm/1hr、CRP要大於1mg/dL。「但臨床確實有部分患者即使病況嚴重也無法完全符合上列條件，而這些患者也因為已經使用過其他藥物效果不好，即便使用免疫調節劑治療，效果恐怕也有限，只有生物製劑的使用才能有效控制病況。」 生物相似藥物與生物製劑效果相同 但因好發族群多為剛要投入職場的青壯年，要長期自費使用生物製劑是一筆為數不少的負擔。近期衛福部已通過數種生物相似藥品，價格約為原廠藥品的六折至七折不等，效果相似，對於病況已嚴重影響工作生活、又不符健保條件的患者，多了一個選項可參考。 施柏丞呼籲，若有慢性下背痛、同時伴有晨僵超過3個月，或在休息後沒有改善，就要提高警覺，及早就醫，千萬不要自購成藥，以免輾轉拖延太久，錯過治療而導致脊椎關節沾黏的不可逆現象，對長期的生活將有不良影響。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】