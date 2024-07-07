慢性便秘恐罹大腸癌？年長者便秘怎解？

引起慢性便秘的原因有很多，例如神經問題、結構性改變、腸道發炎或糖尿病等慢性病引起。臺安醫院內科部蘇志盛主任說明，年長者便秘原因有很多，當中最危險的就是大腸癌引起的。若持續3個月有血便、體重減輕、不規則的排便的習慣，會建議大腸鏡來釐清導致便秘的原因。
大腸癌造成慢性便秘
造成年長者罹患慢性便秘最常見的就是大腸癌，因為腸道長腫瘤或是病變狹窄，堵住一部分的空間，導致糞便難以通過。蘇志盛主任說明，我們會根據慢性便秘患者的年紀、遺傳基因、家族病史、血便、體重減輕、不規則排便習慣，並持續3個月以上，除了使用藥物緩解症狀之外，也建議安排大腸鏡檢查釐清便秘的原因。
慢性病也會造成便秘
蘇志盛主任表示，年長者一來他們本身就是大腸癌高風險族群，二是有許多慢性病，需要服用較多的藥物，可能會導致慢性便秘。那會透過整個身體的狀況以及一些危險徵兆，例如便秘情況交替出現、體重瞬間減輕3公斤，那都會建議患者透過大腸鏡釐清原因，再根據病人的特性、慢性病來做一些調整。
從飲食、運動改善
臺安醫院孫榕營養師表示，年長者可能熱量或者蛋白質攝取不夠，導致患有會有肌少症，再加上牙口不好，所以他就更不願意吃。因此，在烹煮時，建議可挑選一些嫩葉、煮的比較軟爛或者是剁碎，讓長者比較好去咀嚼、比較好吞下去，那就增加它膳食纖維量。同時，再配合運動來改善腸道蠕動、肌少症等狀況。如果以上兩個方法都沒辦法調整的話，建議尋求醫生的幫助，透過治療以及藥物去改善便秘的狀況。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】