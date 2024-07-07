慢性便秘恐罹大腸癌？年長者便秘怎解？

引起慢性便秘的原因有很多，例如神經問題、結構性改變、腸道發炎或糖尿病等慢性病引起。臺安醫院內科部蘇志盛主任說明，年長者便秘原因有很多，當中最危險的就是大腸癌引起的。若持續3個月有血便、體重減輕、不規則的排便的習慣，會建議大腸鏡來釐清導致便秘的原因。

大腸癌造成慢性便秘 造成年長者罹患慢性便秘最常見的就是大腸癌，因為腸道長腫瘤或是病變狹窄，堵住一部分的空間，導致糞便難以通過。蘇志盛主任說明，我們會根據慢性便秘患者的年紀、遺傳基因、家族病史、血便、體重減輕、不規則排便習慣，並持續3個月以上，除了使用藥物緩解症狀之外，也建議安排大腸鏡檢查釐清便秘的原因。