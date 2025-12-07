慢性疼痛搵唔到源頭？醫：可能係「傷害可塑性疼痛」

若長期疼痛卻找不到明確原因，或疼痛程度與檢查結果不符，應尋求專業評估，及早確認是否為傷害可塑性疼痛，並與醫生討論適合的治療方案，幫助恢復良好的生活質素。

偏頭痛、慢性肩頸痛及下背痛 皆屬「傷害可塑性疼痛」

陳郁欣醫生說明，慢性疼痛是一種「沒有傷口的疼痛」，其中「傷害可塑性疼痛」是近年在疼痛醫學領域新增的一類疼痛定義，主要用來描述沒有明顯組織或神經損傷，但神經系統對於疼痛訊號過度敏感以及放大而產生的疼痛，或是組織與神經損傷的嚴重程度與疼痛程度不成比例。代表性的疼痛有纖維肌痛症、偏頭痛、緊縮性頭痛、顳顎關節障礙、慢性肩頸痛與慢性下背痛。

伴隨情緒障礙 且時間、情緒影響疼痛程度

陳郁欣醫生指出，這類病人常伴隨情緒障礙，例如焦慮、抑鬱等。疼痛形態多變，可能是刺痛、壓迫感、抽痛或難以形容的痛，疼痛程度易受時間與情緒影響，容易讓人覺得裝病。病人還可能出現疲勞、睡眠障礙、認知困難、等非疼痛症狀，並對外界刺激高度敏感，例如他人手機低音量播放也可能造成干擾。