慢性疼痛｜痛到無法走路？一招緩解中樞神經引起的慢性疼痛！

魏小姐年輕時曾因腰椎遭到撞擊，引發劇烈疼痛而開刀治療，沒想到術後兩年卻因手術部位出現神經黏連，導致下肢從腰椎到小腿整天都在酸麻疼痛中度過，不僅嚴重影響睡眠質素，小腿肌肉還因此萎縮，無法長時間行走與站立。十多年來，魏小姐跑遍中部各大醫院，中西醫都嘗試過仍束手無策，甚至再次接受手術也不見成效。直到今年初在胸椎植入脊髓神經刺激器後，疼痛與酸麻感才明顯改善，小腿也變得更有力，讓他開心直呼終於不必再忍受疼痛了！

臨床用途廣泛 缺血性疼痛、慢性骨髓炎都有效 負責收治該名患者的中國醫藥大學附設醫院神經外科部神經脊椎外科主任陳德誠醫生表示，「脊髓刺激器」是利用釋放電流來抑制疼痛訊息的傳導，進而達到減輕疼痛的效果。臨床上，雖然脊髓刺激器的使用以「脊髓手術後持續性疼痛」比例佔最大宗，但其實很多疾病都能透過此裝置達到治療效果，像是慢性骨髓炎引起的傷口潰爛，愈合不良需截肢，還有老煙槍常因末梢循環阻塞，引起缺血性疼痛，都可以透過裝脊髓刺激器來擴張血管，預防截肢！