慢性疾病削弱免疫力 增生蛇危機

忽視生蛇風險

最近一個關於生蛇的網上調查，涵蓋了中國、日本、美國、德國等9個國家，合共8,400名50至60歲人士，發覺53%人沒有意識到年齡增長會增加生蛇風險，「一點也不關心」生蛇風險的，更超過三分一人；雖逾半受訪者認為自己比實際年齡年輕，亦有近半數人認為自己生活談不上健康。同時分別有68%及41%人認為自己生活存在壓力，以及患有慢性疾病(如慢阻肺病、心血管疾病或糖尿病等)。香港西醫工會副會長佘兆蔭醫生續指，「這些都是生蛇的風險因素，值得注意是，忽視生蛇危機的受訪者中，過半數患有慢性疾病。」

後遺神經痛致沮喪

生蛇的皮膚症狀或持續2至3周，由起初輕微痕癢刺痛，及後出現紅疹、水泡，期間或長出膿疱、流出血水，之後慢慢凋謝結痂。陸偉亮表示，「患者同時或會發燒、頭痛、疲倦。最影響患者的，可能是後遺神經痛，因為可持續數星期至數年不等，嚴重影響日常生活和工作，患者或感沮喪、無助。」佘兆蔭期望藉帶狀疱疹關注周，提高大眾對生蛇的關注，並提醒市民提高免疫力的重要。

