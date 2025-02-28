慢性疾病削弱免疫力 增生蛇危機

年齡增長、壓力、慢性疾病都會削弱免疫力，所以50歲以上、曾感染水痘帶狀疱疹病毒人士會增加生蛇風險。惟最近一項全球調查發現，逾三分一受訪者忽視可能生蛇的問題。香港西醫工會藉「帶狀疱疹關注周」呼籲50歲或以上，或18歲以上高危人士及早作出預防。
香港西醫工會會長陸偉亮醫生指，生蛇由水痘病毒引起，「過往感染水痘並康復後，病毒並不會完全清除，而是會潛伏於背根神經節，伺機而動；當免疫力下降時，病毒便再度活化，沿感覺神經節移至皮膚，導致生蛇。」除皮膚出現水泡外，神經細胞也可能發炎壞死。
忽視生蛇風險
最近一個關於生蛇的網上調查，涵蓋了中國、日本、美國、德國等9個國家，合共8,400名50至60歲人士，發覺53%人沒有意識到年齡增長會增加生蛇風險，「一點也不關心」生蛇風險的，更超過三分一人；雖逾半受訪者認為自己比實際年齡年輕，亦有近半數人認為自己生活談不上健康。同時分別有68%及41%人認為自己生活存在壓力，以及患有慢性疾病(如慢阻肺病、心血管疾病或糖尿病等)。香港西醫工會副會長佘兆蔭醫生續指，「這些都是生蛇的風險因素，值得注意是，忽視生蛇危機的受訪者中，過半數患有慢性疾病。」
後遺神經痛致沮喪
生蛇的皮膚症狀或持續2至3周，由起初輕微痕癢刺痛，及後出現紅疹、水泡，期間或長出膿疱、流出血水，之後慢慢凋謝結痂。陸偉亮表示，「患者同時或會發燒、頭痛、疲倦。最影響患者的，可能是後遺神經痛，因為可持續數星期至數年不等，嚴重影響日常生活和工作，患者或感沮喪、無助。」佘兆蔭期望藉帶狀疱疹關注周，提高大眾對生蛇的關注，並提醒市民提高免疫力的重要。
接種疫苗助預防
生蛇發生率高，每3人便有一人一生中有機會生蛇。18歲及以上而生蛇風險較高人士，以及50歲以上人士，可以考慮接種帶狀疱疹疫苗(蛇針)，預防生蛇及其併發症。陸偉亮提醒，「對疫苗敏感、孕婦及正在發燒人士暫不適合接種，若對蛇針有任何疑問，可以諮詢家庭醫生或主診醫生，選擇合適的預防方法。」