慢性腎病治療關鍵 抑制2蛋白質表現有望延緩洗腎

台灣被稱為「洗腎王國」，慢性腎病人口居高不下，如何預防、治療將是重要關鍵。因此台北榮總、台大醫院腎臟科與台大生理所等研究團隊攜手合作，近日發現了2大治療關鍵，可望解開慢性腎臟疾病之謎，成功延緩腎病惡化，改善患者的預後，為臨床治療帶來新曙光。

腎病愈嚴重 2 蛋白質表現愈高 研究團隊分析原因

腎臟是代謝、平衡體內水分及電解質的重要器官，若是腎臟受損超過3個月，導致其結構或功能無法完全恢復，就是所謂的「慢性腎病」。如果慢性腎病持續惡化，逐漸進展到末期階段，甚至會需要透析治療(血液透析、腹膜透析)、腎臟移植等。

不過，北榮內科部主任唐德成、台大醫院內科部腎臟科主任黃政文、台大醫學院生理所教授李宗玄共同領導的研究團隊發現，慢性腎病愈嚴重，其TRPM8、DNAJB4的蛋白質表現量就愈高。

研究團隊說明，當TRPM8表現量上升時，會導致內皮細胞功能失調，減少一氧化氮的生成，並破壞內皮細胞保護屏障，進而加劇腎臟纖維化，而DNAJB4則會吸引更多白血球浸潤，導致腎臟損傷惡化及細胞凋亡。