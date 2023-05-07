慢性腎病需跟進 專業中醫夾攻

「慢性腎臟病」是指腎臟因為特定疾病導致長期的(超過3個月以上)腎功能逐漸衰退，常見造成慢性腎臟病的原因是糖尿病(佔30%至50%)、高血壓、腎小球腎炎、囊性腎病變、血管炎等。

46歲的郭先生是糖尿病患者，由於工作常需要搬運貨物，導致肌肉痠痛，除了服用止痛藥外，也會定期至中醫科做針灸治療。郭先生最近常感疲勞且精神不濟，抽血後發現他的腎功能下降，除了轉介腎臟科持續追踪治療外，也在中醫的建議下服用中藥治療。

透過中藥治療 可延緩腎臟病

臺中醫院中醫科鄭惟仁醫師表示，患者一聽中藥可以延緩腎臟病，還感到非常驚訝，因為他曾聽聞親友提到「腎臟不好不能吃中藥」，對此，鄭惟仁醫師解釋，過去曾發生中藥含「馬兜鈴酸」，導致民眾對於長期服用中藥持觀望態度。

經過許多專家學者的努力，加上醫學界長期且大規模分析台灣健保資料庫後發現，慢性腎臟病患者若能配合服用中藥，比起沒有服用中藥的族群來說，不僅能夠顯著延緩需要洗腎的時機，甚至發現後續的死亡風險也顯著降低。