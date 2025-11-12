慢性蕁麻疹 用啱藥減發作

蕁麻疹的特徵是在皮膚上出現好像被蚊叮咬後的浮腫凸起，也會痕癢。因為相關症狀來去匆匆，一般在24小時內已經消散，好像一陣風般不留痕跡，因此俗稱「風癩」。皮膚科專科醫生伍善恆提醒，並非所有蕁麻疹都會像風般消散，例如「慢性自發性蕁麻疹」，會持續發作，困擾生活，甚至可能有生命危險。 伍善恆指出，蕁麻疹可分急性和慢性，「急性是指症狀持續少於6星期，通常會有較明確的原因，例如食物、藥物敏感等。而慢性的定義為持續發作多於6星期，而每星期至少發作兩次。」

慢性蕁麻疹分兩類 慢性蕁麻疹也可分為兩類，第一類是「慢性誘發性蕁麻疹」，這種是有特定的誘發原因，例如溫度急速變化、皮膚經日曬後，都有可能引發。另一種更常見的是「慢性自發性蕁麻疹」，意思是沒有明顯的外部觸發因素，自發地出風癩。 伍善恆表示，慢性蕁麻疹若控制得不理想，影響可以很大，「常見患者會十分痕癢，而且影響全身，有些患者忍不住搔癢令皮膚損傷，出現細菌感染、慢性發炎，甚至留下疤痕。痕癢也會影響睡眠質素，令患者長期疲累，免疫力下降，亦造成心理壓力，有如惡性循環。」 部分病人除了皮膚症狀，也會出現血管性水腫，例如嘴巴、眼部腫起，嚴重時甚至會引致呼吸困難，需要緊急處理。



合併療法適合頑固病情 治療「慢性自發性蕁麻疹」，伍善恆表示暫未有根治的方法，所以目標是控制症狀，減少發作，以及減低嚴重程度，幸而大部分患者適當用藥後都可達至較長期的控制和紓緩。「第一線治療主要會用第二代抗組織胺，通常開始時服食標準分量，若控制效果不理想可以加藥。」 若加重抗組織胺分量後仍效果欠佳時，則可考慮二線藥物治療，包括生物製劑、口服免疫抑制劑等。此外，若病人屬於急性發作，也可視情況短期使用類固醇，但不建議長期使用。較頑固的病例更會考慮合併療法，以上述藥物加入H2受體阻滯劑等，幫助控制蕁麻疹。上述藥物各有不同副作用，患者可詳細諮詢醫生，「最重要的是定時覆診，讓醫生監察是否有副作用出現。」伍善恆提醒。

