慢阻肺病 九成由吸煙引起

香港復康會社區復康網絡註冊社工周思進表示，早前成功訪問3,192名香港市民的網上調查發現，不少人誤以為感染肺癆、哮喘、免疫力低、年老機能退化是慢阻肺病成因。香港胸肺學會會長林倩雯醫生指，「事實上吸煙是最主要的風險因素，九成個案都由吸煙引起；而長期吸入二手煙、空氣污染、工作環境長時間吸入煙塵及化學物，亦是病因之一。」

慢性阻塞性肺病(慢阻肺病)是本港十大殺手病之一。最近一項調查卻發現近八成半受訪者指自己不太認識，甚至完全不認識這病，更誤解其成因。香港復康會社區復康網絡及香港胸肺學會聯合印製《慢阻肺病知多啲》小冊子，希望大眾及患者均可隨時得到正確資訊。

電子煙也有害

煙草含有超過7,000種化學物質，不少帶有毒性和放射性，而且全球八大死因之中有六個都與煙草有關，包括心臟病、腦血管疾病、下呼吸道感染、慢阻肺病、肺結核、氣管、支氣管及肺癌。林倩雯續指，「不要以為電子煙危害會較低，煙油一般含有丙二醇、甘油、尼古丁及其他添加劑，其形成的氣霧含有多種有害物質和致癌物。」

不了解非呼吸道徵狀

周思進續指，「受訪者較熟知呼吸道的病徵，如持續咳嗽、氣喘、多痰、呼吸困難、呼吸道感染頻繁等，但其他非呼吸道徵狀的認知較低，如心口痛、易疲倦、腳水腫、嘴唇或甲床發青發紫，逾半受訪者未能正確指出。另有35%人以為有藥物可治愈此症。」美國胸肺學院(港澳分會)會長林偉奇醫生提醒，若出現以上徵兆應盡快求醫，「如沒有得到適切治療人會令病情惡化，嚴重時或須長期使用氧氣機；另外，亦可能引致肺部感染、肺動脈高壓等併發症。」

吸入式藥物控制病情

由於患者肺功能不可逆轉，治療主要是控制病情，減慢或避免惡化。香港胸肺基金會主席何重文醫生指，「部分患者可透過手術改善徵狀，而吸入式藥物則是主要使用的治療方式，藥物可直達氣管發揮藥效，包括短效及長效氣管舒張劑。此外，患者必須戒煙，戒煙首年對病情來說已有明顯好處，而且戒煙數年後，肺功能下降速度與從不吸煙者相似。」