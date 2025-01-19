應對流感高峰期 中西醫結合治療 有效紓緩不適

調查顯示，出現上呼吸道症狀患者中，25%會向中醫求診，而36.2%則尋求西醫幫助，惟逾半患者未必理會自己的狀況，選擇自行康復。常於冬季和春季間爆發的流感，或影患者生活質素，甚至引發肺炎的嚴重併發症。

——主要表現為體倦乏力、易感冒、出汗等症狀，通常是因為身體免疫力不足所引起。中醫會選擇人參、黃芪、白術等補氣藥物，常用的方劑如四君子湯，旨在增強免疫系統，提升抵抗力。

虛人感冒 ——主要表現為體倦乏力、易感冒、出汗等症狀，通常是因為身體免疫力不足所引起。中醫會選擇人參、黃芪、白術等補氣藥物，常用的方劑如四君子湯，旨在增強免疫系統，提升抵抗力。

虛人感冒 ——主要表現為體倦乏力、易感冒、出汗等症狀，通常是因為身體免疫力不足所引起。中醫會選擇人參、黃芪、白術等補氣藥物，常用的方劑如四君子湯，旨在增強免疫系統，提升抵抗力。

虛人感冒 ——主要表現為體倦乏力、易感冒、出汗等症狀，通常是因為身體免疫力不足所引起。中醫會選擇人參、黃芪、白術等補氣藥物，常用的方劑如四君子湯，旨在增強免疫系統，提升抵抗力。

今年1月天氣寒冷，因流感入院數字不斷增加。註冊中醫師黃韻婷博士指出，中醫對於流感的治療具有顯著療效。「除了能有效緩解上呼吸道不適外，中藥對於流感引起的肺炎也展現出良好的治療效果。中醫在處理流感時採用辨證施治的方法，根據患者的具體症狀及體質選擇相應的治療方案。」

中西醫結合治療流感

此外，市民亦可考慮中西醫結合治療流感。西醫治療常見處方抗病毒藥物以及其他紓緩症狀藥物。抗病毒藥物在流感症狀出現首48小時發揮最佳效能。在感染早期有效減少病毒的複製，縮短病程，並減輕症狀。患者在開始使用抗病毒藥物的同時，也可根據中醫的辨證施治進行輔助治療，減少疲倦、咳嗽等不適，以達致更佳療效。黃韻婷提醒，由於病人體質不同，切勿隨意自行用藥，應先諮詢西醫或註冊中醫師，以免延誤病情或服藥後出現副作用。