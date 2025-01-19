應對流感高峰期 中西醫結合治療 有效紓緩不適

調查顯示，出現上呼吸道症狀患者中，25%會向中醫求診，而36.2%則尋求西醫幫助，惟逾半患者未必理會自己的狀況，選擇自行康復。常於冬季和春季間爆發的流感，或影患者生活質素，甚至引發肺炎的嚴重併發症。
3種類型流感
今年1月天氣寒冷，因流感入院數字不斷增加。註冊中醫師黃韻婷博士指出，中醫對於流感的治療具有顯著療效。「除了能有效緩解上呼吸道不適外，中藥對於流感引起的肺炎也展現出良好的治療效果。中醫在處理流感時採用辨證施治的方法，根據患者的具體症狀及體質選擇相應的治療方案。」
流感可分以下類型：
- 風寒感冒——患者常見嚴重的鼻塞、流清鼻涕、咳嗽伴隨白痰、身體僵硬及畏寒等症狀。常用的中藥包括桂枝、麻黃、生薑等，桂枝湯、葛根湯等是經典的方劑，能夠發汗解表，溫通經絡，幫助身體抵抗外邪。
- 風熱感冒——多見流黃鼻涕、喉嚨痛、口渴、發熱等症狀。治療時常選用銀翹散、連翹、薄荷等草藥。銀翹散能夠清熱解毒，紓緩喉嚨不適。
- 虛人感冒——主要表現為體倦乏力、易感冒、出汗等症狀，通常是因為身體免疫力不足所引起。中醫會選擇人參、黃芪、白術等補氣藥物，常用的方劑如四君子湯，旨在增強免疫系統，提升抵抗力。
中西醫結合治療流感
此外，市民亦可考慮中西醫結合治療流感。西醫治療常見處方抗病毒藥物以及其他紓緩症狀藥物。抗病毒藥物在流感症狀出現首48小時發揮最佳效能。在感染早期有效減少病毒的複製，縮短病程，並減輕症狀。患者在開始使用抗病毒藥物的同時，也可根據中醫的辨證施治進行輔助治療，減少疲倦、咳嗽等不適，以達致更佳療效。黃韻婷提醒，由於病人體質不同，切勿隨意自行用藥，應先諮詢西醫或註冊中醫師，以免延誤病情或服藥後出現副作用。
預防流感建議
除鼓勵市民接種流感疫苗外，註冊中醫師陳冠龍表示，中醫在預防流感方面強調增強身體的免疫力(正氣)，從內到外進行綜合調理，以提升整體健康水平，有效抵抗流感的侵襲。預防流感建議：
- 通過調整飲食習慣，多攝取新鮮的水果和蔬菜，以提高營養攝入，增強免疫系統的功能；
- 適量食用具有健脾益氣、增強抵抗力的食物，如人參和黃芪等；
- 保持良好的作息習慣和適度的運動，這有助於促進氣血循環，強化身體的抵抗力；
- 在流感高峰期，可考慮定期進行針灸和推拿，以疏通經絡、調和氣血，預防外邪入侵。
穴位按壓緩解流感不適
按壓特定的穴位可以幫助緩解流感帶來的不適。
合谷穴
位置：位於拇指指骨與食指指骨之間的虎口處。
功效：減輕鼻塞症狀，對於鼻炎造成的頭部沉重感和慢性疲勞也有效果。
上星穴
位置：在前額髮際線的正中央直上方，約一根手指頭寬處。
功效：可緩解鼻塞和頭痛。
迎香穴
位置：鼻翼兩側的凹陷處。
功效：可以解決鼻塞問題，幫助鼻水流出。
印堂穴
位置：兩眉的正中間。
功效：有效緩解鼻塞和感冒症狀，並幫助緩解頭痛。
通天穴
位置：前發際直上4寸，旁開1.5寸處。
功效：清瀉郁熱、開通上竅，適合治療眼、鼻等上竅病變，對於鼻塞有良好效果。