應節食粽 如何減心血管負擔？

端午節臨近，應節自然少不了各式的粽，如廣東鹹肉粽、豆沙梘水粽，還有上海粽、潮州粽等。對於本身患有心血管疾病或風險因素的病人，吃一個粽也怕血糖、血脂及血壓齊升，但嚴格戒口又似乎失去樂趣。其實只要謹記健康原則，吃粽也可以不傷身。

多為高脂高鈉高熱量

粽的餡料不外乎糯米、五花肉和蛋黃等，不但高脂、高鈉、高熱量，而且缺乏纖維，心血管病患者吃多了自然令血壓上升，加重心臟負擔。甜味粽內餡則為豆沙或棗泥，看似較健康，其實隱藏大量油脂和糖分，熱量亦不低，過量食用可使血糖飆升攝取，令心血管疾病發作風險增加。