懷孕前做少一件事 險害BB胎死腹中

遺傳諮詢是非常專業的領域，透過溝通過程去協助釐清家庭中遺傳疾病的發生和再發率的問題，現今社會普遍存在晚婚、晚育的現象，染色體異常的機率會隨孕婦的年齡增加而上升。

「當醫師告訴我將來孩子生下來會有正常、遺傳地中海貧血、換血或是胎死腹中等4種可能時，我當下崩潰痛哭！」一名結婚年餘不孕，好不容易經試管嬰兒療程後才順利懷孕的38歲陳姓女子，因血液檢查發現紅血球體積偏小，才知自己有地中海貧血，加上先生也有地中海貧血家族史，當時她已懷孕15周，讓她陷入茫然無助。

產前診斷與遺傳諮詢 評估胎兒健康狀況做適當醫療處置

據醫學研究統計，34歲以上高齡婦女發生不孕、流產、早產機率較高，且隨著準媽媽年齡升高，胎兒低出生體重、染色體異常或發生其他先天缺陷的機率也隨之提升。

高醫大附設中和紀念醫院副院長吳文正教授表示，多數人都認為自己或親屬沒有遺傳相關疾病，但其實遺傳諮詢和遺傳疾病檢查的意義，絕不只是針對夫妻雙方或家族中有無遺傳病史而已，建議符合適應症家族都應該接受遺傳諮詢，並根據醫師建議進行相關的篩檢或診斷檢查。