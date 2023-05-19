懷孕可以食中藥補身？中醫指孕期前3個月咪亂進補

生命起始的養分源自於母親，而懷孕是一個充滿驚喜的生理及心理變化歷程，在這段間，孕婦的身心理都會有很大的變化，若親朋好友的各項意見和網路上未經證實資訊過多，反而讓孕婦更無所適從。
進補需根據孕婦體質 勿造成負擔及壓力
中榮灣橋分院傳統醫學科醫師唐佑任表示，台灣常見的進補藥膳，如「薑母鴨」、「當歸湯」、「人參四物雞」、「十全大補藥燉排骨」、「麻油雞酒」等，如果偶爾吃到這類的飲食並不會造成任何問題，但若是剛好遇及感冒、傷口感染或是體質偏濕熱等狀況下，這些偏熱性藥材，有時則會引起牙齦腫痛、嘴破、流鼻血、痔瘡惡化、便秘出血或夜間盜汗失眠等，也就是愈吃愈嚴重。
還有些胃腸不佳的孕婦通常吃到過於難消化滋膩的補藥，進而導致瀉肚子，因為過於滋膩的東西，往往脾胃氣虛的人無法消化吸收，所以進補要根據每個人體質，應諮詢醫師才能對證下藥服用。
孕期前三個月 盡量不服用任何藥物
唐佑任醫師建議，在孕期前三個月，除非有必要，否則盡量不服用任何藥物，包括有偏性的中藥亦然，至於一般的補養藥材(藥食同用)，如生薑、生百合、紅棗、枸杞、山藥等，還是能服用，除非有不舒服的狀況再諮詢醫師即可；對於孕婦不可服用及應謹慎服用的中藥，有27種毒性中藥有可能對胎兒造成嚴重危害，都應避免，不過都屬藥用，一般民眾不容易接觸到。
益母草和薏苡仁 易興奮子宮致流產
另外，直接興奮子宮的中藥如益母草和薏苡仁或是根據中醫藥理論的活血化瘀藥(紅花、桃仁、三七、牛膝等)和通經走竄藥(穿山甲、王不留行等)都有可能造成流產，一般民眾在看診之前，都必須要事先告知中醫師懷孕的周數，讓中醫師有足夠的資訊去辨證論治，開出最符合體質的良方，幫助各位準媽媽順利產下健康的寶寶。
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