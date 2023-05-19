懷孕可以食中藥補身？中醫指孕期前3個月咪亂進補

對於孕婦不可服用及應謹慎服用的中藥，有27種毒性中藥有可能對胎兒造成嚴重危害，都應避免，不過都屬藥用，一般民眾不容易接觸到。

生命起始的養分源自於母親，而懷孕是一個充滿驚喜的生理及心理變化歷程，在這段間，孕婦的身心理都會有很大的變化，若親朋好友的各項意見和網路上未經證實資訊過多，反而讓孕婦更無所適從。

進補需根據孕婦體質 勿造成負擔及壓力

中榮灣橋分院傳統醫學科醫師唐佑任表示，台灣常見的進補藥膳，如「薑母鴨」、「當歸湯」、「人參四物雞」、「十全大補藥燉排骨」、「麻油雞酒」等，如果偶爾吃到這類的飲食並不會造成任何問題，但若是剛好遇及感冒、傷口感染或是體質偏濕熱等狀況下，這些偏熱性藥材，有時則會引起牙齦腫痛、嘴破、流鼻血、痔瘡惡化、便秘出血或夜間盜汗失眠等，也就是愈吃愈嚴重。

還有些胃腸不佳的孕婦通常吃到過於難消化滋膩的補藥，進而導致瀉肚子，因為過於滋膩的東西，往往脾胃氣虛的人無法消化吸收，所以進補要根據每個人體質，應諮詢醫師才能對證下藥服用。