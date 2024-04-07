懷孕發現子宮肌瘤 孕婦該怎麼做？

婦產科醫生郭安妮近日在「健康好生活」節目上分享，一位今年30歲的小美(化名)第一次懷孕，卻在初期產檢時檢查出子宮內長了一顆3厘米肌瘤，醫生不建議手術切除，建議務必定期回診產檢而且要持續觀察。因受荷爾蒙影響，肌瘤隨著懷孕時間也逐漸變大，懷胎28周時檢查肌瘤已變大到七厘米，小美也因肌瘤變大速度太快，持續的疼痛狀況讓她無法好好入睡，甚至出現早產現象而住院治療，幸好在醫生專業照護下，後來症狀逐漸緩解並順利出院。 收治案例的婦產科郭安妮醫師進一步說明，由於小美的寶寶胎位不正，決定安排在懷孕38週時進行剖腹產，不過在生產前發現小美持續性疼痛並伴隨異常出血，經過超音波檢查後，發現小美的胎盤已經出現早期剝離，最後決定提前進行剖腹產手術，所幸治療及時，讓小美順利生產，母子均安全。

肌瘤切勿疏忽 恐造成異常出血與死胎 郭安妮在節目中提醒，懷孕後才發現子宮長肌瘤時千萬不要慌張，也不需急著開刀或終止妊娠，最重要的是一定要定期回診產檢，通常都能讓胎兒與肌瘤和平共處，順利生產。 不過，臨床上子宮肌瘤在懷孕期間仍有些風險需要留意，若肌瘤生長在子宮內膜時，會提高懷孕初期流產的機率；若是在懷孕期間肌瘤增長速度過快，除了會造成孕程疼痛外，也容易有異常出血或胎位不正的跡象。 郭安妮醫師補充，胎盤早期剝離是胎兒與子宮肌瘤共存時最不樂見的症狀，若無及早發現與處理，可能會導致胎兒因缺氧影響健康，甚至造成死亡。另外子宮肌瘤也可能因為體積太大壓迫寶寶成長空間，比較容易出現寶寶斜頸問題，因此綜上所述，要特別呼籲孕婦應定期接受產檢，以便早期發現可以及時處理，確保母嬰健康安全。

補充營養 日常照護比手術切除肌瘤更重要 郭安妮表示，子宮肌瘤大都是良性腫瘤，目前接受手術就可以順利切除肌瘤，但子宮肌瘤的復發機率偏高，反覆手術可能會影響將來生育。若發現子宮肌瘤不大且症狀輕微，尚未影響日常生活時，只要定期到婦產科門診追蹤即可，期間若發現懷孕，建議平日可以增加維他命Ｃ的攝取，根據研究顯示，孕婦每天攝取750mg的維他命Ｃ可增加約77％孕酮，且黃體素也會增加，這些可以幫助胚胎在子宮內穩定成長，減少流產機率。