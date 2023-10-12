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健康
2023-10-12 15:30:03

懷孕｜大肚婆可以浸溫泉嗎？懷孕浸溫泉的3個注意事項

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懷孕｜大肚婆可以浸溫泉嗎？懷孕浸溫泉的3個注意事項

孕婦的免疫力一般較低。

日本是港人最愛的旅行地點，而去到日本，當然不少得浸溫泉！不過到底孕婦可否浸溫泉？順便和大家分享幾個孕婦溫泉的注意事項。

懷孕｜大肚婆可以浸溫泉嗎？懷孕浸溫泉的3個注意事項

孕婦可否浸溫泉？

或影響胎兒發展

過去曾有研究指出，懷孕期間如果因感染發燒、高溫工作或高溫水浴等原因導致體溫升高，都可能會影響胎兒的生長及發育，如果情況嚴重，更可能會令胎兒中樞神經系統及心臟血管出現損傷或畸形

另外，孕婦的免疫力一般較低，而陰道內酸鹼度亦因懷孕而改變，容易受感染，因此懷孕時一般不建議浸浴及浸溫泉，以避免陰部感染細菌或黴菌。

懷孕｜大肚婆可以浸溫泉嗎？懷孕浸溫泉的3個注意事項

孕婦應盡量避免在懷孕初期浸浴及浸溫泉。

注意事項一：避免在懷孕初期浸溫泉

如果真的想浸溫泉，建議在懷孕中期浸，即大約是57個月。剛才提過，體溫升高可能會導致胎兒腦部、脊髓的神經系統發育異常，而造些問題較易發生在早期，因此孕婦應盡量避免在懷孕初期浸浴及浸溫泉。

懷孕｜大肚婆可以浸溫泉嗎？懷孕浸溫泉的3個注意事項

注意事項二：浸足浴

注意事項二：浸足浴

由於懷孕會影響陰道內酸鹼度，增加感染細菌及的機會，建議孕婦只浸泡雙腳，同時要選擇水質優良的溫泉池，及避免與他人共用毛巾、浴巾及浴池。

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懷孕｜大肚婆可以浸溫泉嗎？懷孕浸溫泉的3個注意事項

注意事項三：高危孕婦不宜浸溫泉

注意事項三：高危孕婦不宜浸溫泉

高危孕婦包括心臟功欠佳、有先天性或妊娠高血、糖尿病及前置胎盤，都不宜浸溫泉及浸浴，因本身已有容易早產及出的風險，加上溫泉多位於偏遠，及交通不便的地區，如發生問題，亦會增加處理的難度。

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