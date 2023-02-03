懷孕｜子宮腺肌症 或致懷孕併發症？

子宮腺肌症 或致懷孕併發症？

藝人孫慧雪早前在社交平台分享其懷孕過程，還透露了患有子宮腺肌症。雖然患有輕微局部性的子宮腺肌症女士，其懷孕機率和懷孕後出現併發症的風險與普通人相若，但如屬瀰漫性子宮腺肌症的話，除較難成孕，也會增加小產、早產等風險，不得不慎。 婦產科專科醫生李閏婷表示，子宮腺肌症是子宮內膜異位症的其中一種，子宮的內膜組織異常地出現於子宮肌肉層。若內膜組織只集中於子宮壁一個位置，就屬於局部性，如果內膜組織散布於整個子宮的肌肉層，則為瀰漫性，對患者影響較大。

常見經痛經血多 位於子宮肌肉層的子宮內膜組織，同樣會受女性荷爾蒙影響，隨月經周期會增厚、出血，當血塊積聚於子宮肌肉，或致發炎、子宮肥大、經痛、經血過多等問題，李閏婷續指，「情況嚴重的話，還會月經紊亂、慢性盆腔疼痛、性交疼痛、排尿或排便困難，甚至導致貧血及影響日常生活。」相反地，部分患者完全沒有徵狀，於婦科檢查和超聲波檢查時才發現。 易有懷孕併發症 患有局部性子宮腺肌症的女士，懷孕機率及懷孕後出現併發症的風險跟普通人相若，可是瀰漫性子宮腺肌症患者，除子宮肥大，還會受子宮內膜異位的影響導致盆腔黏連、輸卵管堵塞等，繼而減低受孕機會。而即使成功懷孕，患者亦較容易出現併發症，包括小產、早產等，又或引起胎位不正而需要剖腹生產。至於生產後，腺肌症會影響子宮收縮，增加產後出血的風險。