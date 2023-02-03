懷孕｜子宮腺肌症 或致懷孕併發症？

藝人孫慧雪早前在社交平台分享其懷孕過程，還透露了患有子宮腺肌症。雖然患有輕微局部性的子宮腺肌症女士，其懷孕機率和懷孕後出現併發症的風險與普通人相若，但如屬瀰漫性子宮腺肌症的話，除較難成孕，也會增加小產、早產等風險，不得不慎。
婦產科專科醫生李閏婷表示，子宮腺肌症是子宮內膜異位症的其中一種，子宮的內膜組織異常地出現於子宮肌肉層。若內膜組織只集中於子宮壁一個位置，就屬於局部性，如果內膜組織散布於整個子宮的肌肉層，則為瀰漫性，對患者影響較大。
常見經痛經血多
位於子宮肌肉層的子宮內膜組織，同樣會受女性荷爾蒙影響，隨月經周期會增厚、出血，當血塊積聚於子宮肌肉，或致發炎、子宮肥大、經痛、經血過多等問題，李閏婷續指，「情況嚴重的話，還會月經紊亂、慢性盆腔疼痛、性交疼痛、排尿或排便困難，甚至導致貧血及影響日常生活。」相反地，部分患者完全沒有徵狀，於婦科檢查和超聲波檢查時才發現。
易有懷孕併發症
患有局部性子宮腺肌症的女士，懷孕機率及懷孕後出現併發症的風險跟普通人相若，可是瀰漫性子宮腺肌症患者，除子宮肥大，還會受子宮內膜異位的影響導致盆腔黏連、輸卵管堵塞等，繼而減低受孕機會。而即使成功懷孕，患者亦較容易出現併發症，包括小產、早產等，又或引起胎位不正而需要剖腹生產。至於生產後，腺肌症會影響子宮收縮，增加產後出血的風險。
紓緩症狀
李閏婷坦言，子宮腺肌症的成因不明，亦沒法預防，不過仍有方法處理，「治療目標主要是紓緩症狀。徵狀輕微者可考慮口服藥物，止血藥可減低經量，止痛藥如撲熱息痛或非類固醇消炎藥，可緩解子宮腺肌症所引致的痛症。荷爾蒙藥物，如避孕藥或藥用子宮環，也是有效紓緩病徵的方法。使用荷爾蒙藥物不會影響將來受孕的機會，只要停用避孕藥或移除藥用子宮環，便可計劃懷孕。」
HIFU保留子宮
若症狀嚴重，藥物治療無效而無生育要求的患者，可考慮子宮切除手術，再根據患者年齡決定是否保留卵巢，以根治問題。李閏婷指出，「雖然切除子宮後不會再有經期，但若保留卵巢，身體荷爾蒙水平不會受到影響，亦不會出現更年期症狀。」如仍有生育要求，則可考慮高強度聚焦超聲消融術(HIFU)，利用超聲波聚焦產生的熱能，破壞於肌肉層的腺肌組織，以達到治療效果，惟將來或有復發的風險。李閏婷提醒，症狀嚴重的患者，又或嘗試懷孕半年仍未成功，宜及早找婦產科專科醫生檢查及跟進。