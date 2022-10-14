懷孕｜患有心臟病可以懷孕？

結婚後不少夫婦都會計劃生育下一代，但如果本身患有心臟病，可能會增加懷孕期間的風險。香港心臟專科學院會董陳穎思醫生指出，患者計劃懷孕前，應該先諮詢主診醫生意見，了解自己懷孕的風險及是否適合懷孕等。

心臟病包含很多不同的情況，例如心跳、心瓣、心臟結構及心力問題，亦包括肺動脈高壓、主動脈大小等。陳穎思稱，「病的種類、嚴重性及病情是否穩定，都會影響患者是否適合懷孕。」

風險分4級

懷孕會令孕婦的身體出現變化，由於孕婦需要供血給嬰兒，心臟的負荷會較大，輸血量將提高三至五成，心跳加快，血壓亦會下降；直到生產後6個星期，供血及血壓才會回復生產前的狀態。因此若孕婦患有心臟病、心臟功能不理想的情況下，孕婦的身體未必承擔得到。

心臟病患者計劃懷孕時，應先向醫生了解懷孕及出現併發症的風險。陳穎思解釋，「風險一般會分為4級。第一級為低風險，危險性及產生併發症的機率和一般人相若，或輕微增加；第二級指產婦的死亡率輕微增加，產生併發症的機率中度增加；第三級指產婦死亡率或產生嚴重併發症的風險顯著增加，如決定懷孕，需要心臟科及婦產科醫生在整個懷孕期間、分娩及產後作密切監察；第四級死亡率或嚴重併發症的風險極高，應避免懷孕。」

輕微患者宜多休息

若決定懷孕，患者須留意自己身體狀況。陳穎思認為，「一般輕微心臟病患者出現併發症的風險不高，患者懷孕時可如常活動，但會較為疲倦，建議多休息。但如出現氣喘、心跳加快等，則需找心臟科及婦產科醫生跟進。中風險患者在懷孕期間應接受較密切的監測，包括照超聲波、產前檢查及定期量血壓等；如孕婦屬高風險，例如肺動脈壓力過高、主動脈擴大、心臟功能少於三成等，則未必適合繼續懷孕，醫生會與病人溝通是否終止懷孕。如患者決定繼續懷孕，同樣需接受密切的產前檢查。另外，由於生產屬高風險，臨盆前不同專科包括心臟科、兒科、婦產科及麻醉科等醫生會組成團隊監察母嬰的情況。」