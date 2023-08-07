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健康
2023-08-07 15:30:50

懷孕｜懷孕初期6大症狀！冇月經、嘔吐、易攰？

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大肚｜懷孕初期的6大症狀！冇月經、嘔吐、易攰？

懷孕｜任何避孕方法都不是百分百成功。

任何避孕方法都不是百分百成功，除了沒有月經外，亦有其他懷孕初期的徵兆，多觀察自己的身體，才可以為未來做好計劃，及紓緩身體上的不適。

懷孕初期沒有特別的徵狀，但母體會出現幾個大變化。例如沒有月經、孕吐、容易疲倦等。

 

大肚｜懷孕初期的6大症狀！冇月經、嘔吐、易攰？

懷孕初期沒有特別的徵狀。

懷孕初期徵兆｜1沒有月經

月經是最明顯的懷孕徵兆，想知道自己有沒有懷孕，最快可於受精後的912日之間，利用尿液試紙為自己驗孕。

懷孕初期徵兆｜全身發熱、易倦

女性在排卵後，會增加黃體素的分泌，令體溫進入高溫期，而受精之後，高溫期會持續，黃體素的分泌亦會繼續增加，令肌肉放鬆及呈現無力狀態。

▼懷孕坐月時的禁忌▼

懷孕坐月時的禁忌｜坐月時的禁忌。（am730製圖） 懷孕坐月時的禁忌｜避免高強度運動 懷孕坐月時的禁忌｜避免過分勞累 懷孕坐月時的禁忌｜避免搬重物 懷孕坐月時的禁忌｜忌太早發生性行為 懷孕坐月時的禁忌｜避免使用衛生棉條或月亮杯 懷孕坐月時的禁忌｜避免浸浴及游泳 懷孕坐月時的禁忌｜避免食刺激性食物，例如生冷、油炸、辛辣食物，亦要避免飲酒 懷孕坐月時的禁忌｜避免給自己太大壓力
大肚｜懷孕初期的6大症狀！冇月經、嘔吐、易攰？

孕吐通常出現於8至10周。

懷孕初期徵兆｜孕吐

孕吐通常出現於810周，而1416周後就會開始減少。有75%的孕婦會出現孕吐的情況，症狀包括嘔吐和噁心等。

懷孕初期徵兆｜4 尿頻

由於懷孕會導致子宮脹大，及骨盆及韌帶腫脹，令膀胱受壓迫而容易感到尿意。

大肚｜懷孕初期的6大症狀！冇月經、嘔吐、易攰？

雌性激素與黃體素的刺激會導致乳房腫脹。

懷孕初期徵兆｜陰道分泌物增加

懷孕會導致雌性激素上升，令陰道出現分泌物，為懷孕正常狀況，正常的分泌物應為無色、無味的黏液，如分泌物呈黃色而且有異味，就應立即就醫。

懷孕初期徵兆｜乳房腫脹

雌性激素與黃體素的刺激會導致乳房腫脹，亦是身體在懷孕後改變的第一個徵兆。

懷孕常見問題

1. 受精後幾耐可以驗孕？

最快可於受精後的912日之間，利用尿液試紙...詳情請按此

2. 孕吐幾時會有？人人都會孕吐？

孕吐通常出現於810周，而1416周後就會開始減少。有75%的孕婦...詳情請按此

3. 陰道分泌物點先算正常？

正常的分泌物應為無色、無味的黏液，如分泌物呈黃色而且有異味...詳情請按此

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