懷孕｜懷孕初期6大症狀！冇月經、嘔吐、易攰？

任何避孕方法都不是百分百成功，除了沒有月經外，亦有其他懷孕初期的徵兆，多觀察自己的身體，才可以為未來做好計劃，及紓緩身體上的不適。 懷孕初期沒有特別的徵狀，但母體會出現幾個大變化。例如沒有月經、孕吐、容易疲倦等。

懷孕初期徵兆｜ 1 沒有月經 月經是最明顯的懷孕徵兆，想知道自己有沒有懷孕，最快可於受精後的9至12日之間，利用尿液試紙為自己驗孕。 懷孕初期徵兆｜ 2 全身發熱、易倦 女性在排卵後，會增加黃體素的分泌，令體溫進入高溫期，而受精之後，高溫期會持續，黃體素的分泌亦會繼續增加，令肌肉放鬆及呈現無力狀態。

▼懷孕坐月時的禁忌▼

懷孕初期徵兆｜ 3 孕吐 孕吐通常出現於8至10周，而14至16周後就會開始減少。有75%的孕婦會出現孕吐的情況，症狀包括嘔吐和噁心等。 懷孕初期徵兆｜ 4 尿頻 由於懷孕會導致子宮脹大，及骨盆及韌帶腫脹，令膀胱受壓迫而容易感到尿意。

懷孕初期徵兆｜ 5 陰道分泌物增加 懷孕會導致雌性激素上升，令陰道出現分泌物，為懷孕正常狀況，正常的分泌物應為無色、無味的黏液，如分泌物呈黃色而且有異味，就應立即就醫。 懷孕初期徵兆｜ 6 乳房腫脹 雌性激素與黃體素的刺激會導致乳房腫脹，亦是身體在懷孕後改變的第一個徵兆。