懷孕｜行房非功課 生龍B要放鬆心情

在預備懷孕之前，李閏婷認為夫婦二人都要做孕前檢查，確保大家都是健康的，「例如抽血檢查血型、恆河猴因子、血色素、平均血球容積，作為地中海貧血篩查，若夫婦都有此基因攜帶，便有可能誕下重型地中海貧血BB，屬嚴重問題。」其他還包括血壓、病毒測試、子宮超聲波檢查、男士精液檢查等，目的在於懷孕前先處理好問題，提升受孕機率，或者幫助控制已知疾病，確保在最理想情況下生育。

明年是龍年，不少夫婦都希望在龍年生個「龍B」，成為人中之龍。如果你也有這個願望，現在便是時候開始準備。婦產科專科醫生李閏婷提醒準父母，若能於今年6月至明年4月受孕，嬰兒便很大機會在龍年出世。

勤運動 補葉酸

雖然健康飲食和運動習慣都是老生常談，但都很適合準備生育的夫婦。李閏婷續指，「雖未有研究表示吃甚麼可增加受孕機會，但應避免不健康食物，例如戒煙戒酒，少吃肥膩。另建議懷孕前3個月開始補充葉酸，預防胎兒患上神經管先天性異常，每日劑量需要400mcg。而深綠色蔬菜、豆類、肉類都含有豐富葉酸。」肥胖可影響排卵和精子質素，而運動則有助保持理想體重，加上可以放鬆心情，能間接增加受孕機會。運動可強化肌肉，減少懷孕期間腰痠背痛，也可令生產過程比較順利，以及減少妊娠糖尿病等肥胖相關併發症的風險。

兩三天行房一次

若希望增加成孕機會，李閏婷建議每兩至三日行房一次，「有些人希望一擊即中，不過日子難預計容易錯過，而且太久沒有射精會影響精子質素。此外，精子可留在女士體內3至5天，而卵子排出後約有12至24小時留在體內，所以兩至三日行房一次可以增加相遇機會。」如果覺得太累人，可以計算排卵期前5日到排卵日，都是容易受孕的日子。計算方法有三：

一：觀察自己3至6個月經周期，如果周期較規律，排卵日大約在下次月經前14天；

二：留意自己分泌物，接近排卵時分泌物會好清、呈蛋白狀，與平時不同；

三：使用排卵試紙，在排卵前10天開始使用，每天在相若時間測試，出現兩條線代表即將排卵。

李閏婷不建議基礎體溫的方法，因為太多因素可影響體溫變化，未必準確。