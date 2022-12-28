懷孕｜關注孕婦飲食 避免妊娠併發症

關注孕婦飲食 避免妊娠併發症

孕婦的營養對於胎兒來說十分重要，營養不足當然影響胎兒成長，若然過剩亦會造成長遠健康問題。中大醫學院的調查則發現，本港孕婦在孕懷初期普遍鈉攝取量超標，而膳食纖維則攝取不足。專家建議孕婦應增加食用蔬果的次數，亦不應單靠營養補充品補微量營養素。 中大醫學院內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科主任(學術)馬青雲教授表示，「三高等疾病過往視為成年人的問題，或關乎個人飲食習慣，但研究發現問題或於成長過程中累積，現時甚至推早至母乳、奶粉等影響。小朋友健康的『起跑線』是在胎兒時期，因此孕婦應關注飲食，甚至準備懷孕前已開始奉行健康飲食。」

鈉及脂肪超標 研究團隊於2017年至2018年間，找到156名懷孕14周以下的孕婦，作出詳細的食物頻率問卷調查，評估最近3個月的飲食習慣。分析發現，本港孕婦懷孕初期的飲食大致上可歸類為嗜甜及快餐、較健康飲食、肉食三種模式。另外，逾九成人脂肪攝取過多，平均為總攝取能量的37.1%(建議攝取量為15%至30%)；亦有半數人鈉攝取量超標，平均值接近建議攝取上限的2倍；膳食纖維則只有2.6%人攝取足夠，平均每日只達13.9克，遠少於建議的25克。 查看營養標籤 中大醫學院內科及藥物治療學系博士後研究員蔡潔瑩博士指出，「即使較健康飲食的一群，亦見有鈉攝取過量問題，相信與出外用膳有關，醬汁多為高鈉，拉麵亦是高鈉食品。另外，雖然堅果可提供纖維和奧米加3脂肪酸，但若選擇了鹽焗款式，一樣屬於高鈉；香港人工作忙碌或選擇即食湯水，往往亦成高鈉的來源，宜看清楚營養標籤。」