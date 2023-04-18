懷孕｜驗孕顯示兩條線！轉頭差啲冇命？竟然係宮外孕

宮外孕發生的機率佔所有懷孕的機率約1%至2%，95%的宮外孕發生在輸卵管，其他少見的地方有子宮頸、卵巢、腹腔等。

一名30歲婦女跟先生在去年結婚，今年三月初因為月經遲遲沒來，驗孕棒看到呈現兩條線，夫妻欣喜若狂。原本已經預約好婦產科門診，結果在看診前夕突然肚子劇痛，被送到急診室已幾近休克狀態，當時她的腹內已經積了近2公升血液，在婦產科醫師安排微創內視鏡手術後，確診為少見的闊韌帶宮外孕。

宮外孕在闊韌帶 診斷更加困難

衛生福利部南投醫院婦產科凌大維醫師指出，宮外孕是指受精卵在子宮以外的地方著床，又稱異位妊娠(Ectopic pregnancy)。宮外孕發生的機率佔所有懷孕的機率約1%至2%，95%的宮外孕發生在輸卵管，其他少見的地方有子宮頸、卵巢、腹腔等，而這位患者宮外孕的地方在闊韌帶(Broad ligament ectopic pregnancy)，僅佔所有宮外孕的1/300，較為罕見，診斷上也更加困難，通常會在手術時才發現正確的位置。