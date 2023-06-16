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健康
2023-06-16 18:30:02

懷孕6個月心律不整憂副作用不願治療 1招防胎兒輻射暴露

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心律不整

為了減少X光對胎兒造成的影響，使用新型3D立體定位系統進行無輻射電燒治療。

一名懷孕6個月的孕婦日前送至臺北醫學大學附設醫院急診室，經醫生診斷為心律不整。考量藥物治療以及傳統電燒手術輻射對胎兒健康可能的影響，啟用新型3D立體定位系統，在零輻射的狀況下完成孕婦無輻射電燒手術，讓準媽媽可以安心迎接新生命的到來。

 

孕婦擔心輻射量 心律不整多不願治療

心臟內科陳威達醫生表示，根據一份2022年刊登於JACC(美國心臟病學會雜誌)的研究顯示，孕婦的心律不整盛行率比非孕婦來得高；其中最常見的是心房顫動，其次是陣發性上心室頻脈與心室頻脈。孕婦發生心律不整可以藥物治療，但往往因擔心藥物可能對胎兒造成的不良反應，多數不願意接受藥物治療。

藥物

孕婦發生心律不整可以藥物治療，但往往因擔心藥物可能對胎兒造成的不良反應，多數不願意接受藥物治療。

傳統電燒手術需搭配X 輻射暴露超過建議

陳威達醫生指出，心律不整除了藥物治療，病人也可以選擇進行電燒治療，利用電生理導管經過周邊血管進入心臟內部，將心律不整的迴路破壞，達到治愈的目的。但傳統的電燒手術需搭配X光確認導管位置，完成一次手術，病人會接受等同於300次胸部X光的輻射量，超過美國核能管理委員會所建議胎兒輻射暴露量上限的4倍。

3D立體定位系統

為了減少X光對胎兒造成的影響，使用新型3D立體定位系統進行無輻射電燒治療。

3D立體定位系統 進行無輻射電燒

為了減少X光對胎兒造成的影響，使用新型3D立體定位系統進行無輻射電燒治療。醫生利用磁場以及電阻，監控電生理導管在心臟中的位置以及電生理訊號，加上醫生的技術，可以在完全不使用放射線的狀況下，完成心律不整的電燒手術。手術全程零輻射。

陳威達醫生表示，無輻射電燒治療除了可以降低病人接受輻射的風險，也可以避免醫護人員在輻射威脅下進行手術。由於零輻射的特性，這項技術也適合運用在幼童、癌症病人等族群。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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