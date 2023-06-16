懷孕6個月心律不整憂副作用不願治療 1招防胎兒輻射暴露

一名懷孕6個月的孕婦日前送至臺北醫學大學附設醫院急診室，經醫生診斷為心律不整。考量藥物治療以及傳統電燒手術輻射對胎兒健康可能的影響，啟用新型3D立體定位系統，在零輻射的狀況下完成孕婦無輻射電燒手術，讓準媽媽可以安心迎接新生命的到來。

孕婦擔心輻射量 心律不整多不願治療

心臟內科陳威達醫生表示，根據一份2022年刊登於JACC(美國心臟病學會雜誌)的研究顯示，孕婦的心律不整盛行率比非孕婦來得高；其中最常見的是心房顫動，其次是陣發性上心室頻脈與心室頻脈。孕婦發生心律不整可以藥物治療，但往往因擔心藥物可能對胎兒造成的不良反應，多數不願意接受藥物治療。