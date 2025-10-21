成人藥減半就是兒童劑量？專家揭「3大錯誤觀念」可致嚴重副作用

由於不同藥品可能含有相同成分，請務必詢問醫生或藥劑師，避免重複用藥。

兒童用藥不是成人用藥的縮小版。很多家長有「成人藥減半就是兒童劑量」的迷思，或見孩子症狀未立即改善便自行加藥，小心愛之適足以害之。鑑於兒童及孕產婦族群在醫療照護過程常面臨多重風險與挑戰，國泰綜合醫院特別舉辦疾病安全系列活動，期望提升大眾醫療識能，共同促進安全護理品質。

孩子是家中的寶，看到孩子生病不舒服，總是心疼。3歲的小恩咳嗽、流鼻水，爸媽帶去看診，醫生開立適合幼兒的藥物，並叮囑依照藥袋指示服用，但因夜間小恩咳得厲害，媽媽想起家中還剩一盒成人感冒藥，於是把成人藥片切成兩半，再餵給小恩半片。翌日一早，爸爸見小恩咳嗽還沒完全好轉，又從藥櫃拿出兒童感冒糖漿餵食，導致小恩因重複用藥的副作用，出現昏昏欲睡、走路不穩。所幸覆診後經醫生建議馬上停掉藥物，並安排心電圖與生命徵象監測，最後平安無事。

兒童用藥不是成人藥縮小版

兒童用藥不是成人藥縮小版 錯誤觀念恐釀風險

兒童用藥不是成人藥縮小版 錯誤觀念恐釀風險

兒童用藥不是成人藥縮小版 錯誤觀念恐釀風險

常見錯誤兒童用藥：減半成人藥、過度退燒、自行停藥

國泰綜合醫院指出，上述的狀況在兒童門診時有所聞，很多家長常有「成人藥減半就是兒童劑量」的迷思，或見孩子症狀未立即明顯改善，便自行搭配藥物，其他常見錯誤兒童用藥方式還包括過度退燒、見症狀好轉遂自行停用抗生素或過敏藥、沒吃完的藥，留待下次吃或一有發燒，就要馬上吃藥退燒等。

用藥安全靠雙重把關 領藥核對、詢問藥劑師最重要

兒童用藥安全需要醫護及家屬雙重把關，才能守護孩子健康，國泰綜合醫院建議家長可以掌握幾個重點，包括領藥時，逐一核對確認藥袋、劑量與成分，把孩子正在服用藥物與成分列成清單，由於不同藥品可能含有相同成分，請務必詢問醫生或藥劑師，避免混用令劑量過大。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】