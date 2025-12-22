成年人ADHD 易惹毒癮！

許多人誤以為注意力不足過度活躍症(ADHD)只存在於小朋友中，然而，在香港，估計有超過15萬名成年人受到這一病症影響。由於部分患者未能及時診斷，導致情緒和行為問題，進而引發濫用毒品的行為。 精神科專科醫生黃信銘指出，「平日若經常出現情緒波動或注意力容易分散的情況，可能是成年人ADHD患者。這些患者若未能獲得適當治療，面對情緒困擾和生活壓力時，容易選擇濫用藥物作為逃避的手段。」 不是兒童病 ADHD通常被認為是童年發病的疾病，但許多成年人也存在此症。黃信銘指出，ADHD是一種神經系統發展障礙，成年人ADHD並非在成長過程中突然出現，而是在兒時已存在，只是未被發現。「與小朋友不同的是，成年人如果在生活中與他人互動的機會較少，缺少持續的觀察和反饋，導致他們對於自身ADHD症狀的認識和自覺性不足。」

成人ADHD症狀 成人ADHD常見的表現為注意力分散、衝動行為、情緒波動較大和組織能力差等。黃信銘指出，「患者一般時間管理能力差，經常在最後一刻才完成工作，即所謂的『Deadline Fighter』，生活與工作組織混亂，容易引起生活上的困擾。」這些特徵常影響患者在職場的表現及社交能力。 易致賭癮/毒癮/網癮 研究表明，ADHD與成癮行為之間存在關聯，某些基因可能同時影響ADHD和成癮行為。黃信銘指出，「ADHD患者的衝動性格使他們在面臨選擇時，往往無法合理判斷結果，進而可能利用毒品或其他物質來試圖緩解情緒困擾。」因此，這類患者容易陷入成癮的泥沼，若長期缺乏有效治療，情況將會惡化，甚至可能引發情緒問題或思覺失調等更嚴重的精神健康狀況。 毒品的化學結構會影響神經傳導物質的釋放，雖能暫時提升注意力或情緒，但隨之而來卻是更大的情緒波動與精神健康的惡化。 除了毒品成癮，黃信銘指出，還有行為上的成癮，如賭博及網絡成癮等。行為成癮也與ADHD有密切關聯，患者可能因無法控制衝動行為而對某些活動產生過度依賴。

親友應對 黃信銘指，家人和朋友應該注意到ADHD患者的情緒波動和行為變化，特別是如果他們展現出錯亂或幻覺等精神狀態。這些警示訊號可能指向使用毒品或其他成癮行為的風險。「家庭成員應以理解的態度接納患者，並協助他們面對情緒上的需求，這樣更能提升患者接受治療的意願。主動探索患者的需求而非僅僅批評行為，可增強他們的安全感並建立信任關係。」 如何治療？ 在ADHD的治療方面，主流方案與兒童相似，通常包括用藥控制症狀。黃信銘指，「非藥物療法也是關鍵，包括與患者討論如何管理情緒，以及提高專注力的實用技巧。」在濫用藥物的情況中，通常需要針對性藥物處理相關的精神健康問題，如焦慮或思覺失調等。此外，認知行為療法對幫助患者建立健康的生活方式和情緒管理也十分有效。