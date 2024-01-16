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健康
2024-01-16 18:30:05

成年後近視度數又增加？醫生提示4種潛在眼傷害

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近視

林欣樂表示，近視其實是一種複雜的問題，近視並非只是視力模糊的困擾，更可能帶來一系列的病變，對眼睛造成潛在的傷害。

一名30歲的牙醫來到眼科診所，敘述自己一天工作十幾小時，都在近距離做牙科手術，以前配的眼鏡已經度數不夠了，但是每次去到不同間眼鏡行量到的度數都不太一樣，以前是近視400度，最近量的度數一下飆升很多，並且配完的眼鏡總是到下午或晚上又逐漸看不清楚。

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成年以後近視度數怎麼還會增加？

臺北市立聯合醫院仁愛院區眼科醫生林欣樂表示，一般而言，20歲以後，眼睛的生長發育逐漸趨緩，因此近視度數通常不會再像青少年時期那樣迅速增加。但是由於年輕人的睫狀肌彈性較佳，有可能會因為長期使用電子產品或近距離工作導致所謂「假性近視」的產生，點完散瞳藥水量到的度數才是真正的近視度數。

睫狀肌痙攣通常可以透過休息、調整用眼習慣，例如遠視遠眺、定期休息、用眼30分鐘就休息10分鐘，以及適度的戶外活動改善。如果這些方法不足以改善症狀，則可能需要進一步的檢查，以確保沒有其他視力問題。

視網膜脫落

近視患者的眼睛可能因眼軸過長而增加了視網膜脫落的風險。

近視恐致4併發症 當心眼睛傷害

林欣樂表示，近視其實是一種複雜的問題，近視並非只是視力模糊的困擾，更可能帶來一系列的病變，對眼睛造成潛在的傷害。以下是一些可能的眼科併發症：

  1. 黃斑病變：近視者患上黃斑病變的風險較一般人群更高，可能導致中央視力模糊和失明。
  2. 視網膜裂孔、脫落：近視患者的眼睛可能因眼軸過長而增加了視網膜脫落的風險。視網膜脫落可能導致急性視力喪失，需要及時的手術治療。
  3. 青光眼：近視可能增加患上青光眼的風險，對視神經造成損害，進而導致永久性的視力損失。但是青光眼在高度近視的病人是較困難診斷的，必須長期在眼科接受一系列的檢查和追蹤。
  4. 早發性白內障：近視造成眼球的過度伸展可能導致屈光介質(如晶狀體)的混濁，影響視力。
激光矯視

近視一旦形成了便很難從結構上回復，即使接受近視激光手術，近視對眼睛造成的影響仍無法去除。

近視激光手術 無法去除已造成眼睛傷害

總體來說，近視使眼睛的結構受到改變和拉伸，這可能導致眼睛各部分的功能異常，增加一系列眼科病變的風險。因此，林欣樂提醒，及早發現並有效管理近視非常重要，以減少潛在的併發症風險。

近視一旦形成了便很難從結構上回復，即使接受近視激光手術，近視對眼睛造成的影響仍無法去除。定期接受眼科檢查並遵從醫生的建議才是維護眼睛健康的關鍵。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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