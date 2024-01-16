成年後近視度數又增加？醫生提示4種潛在眼傷害

林欣樂表示，近視其實是一種複雜的問題，近視並非只是視力模糊的困擾，更可能帶來一系列的病變，對眼睛造成潛在的傷害。

一名30歲的牙醫來到眼科診所，敘述自己一天工作十幾小時，都在近距離做牙科手術，以前配的眼鏡已經度數不夠了，但是每次去到不同間眼鏡行量到的度數都不太一樣，以前是近視400度，最近量的度數一下飆升很多，並且配完的眼鏡總是到下午或晚上又逐漸看不清楚。

成年以後近視度數怎麼還會增加？

臺北市立聯合醫院仁愛院區眼科醫生林欣樂表示，一般而言，20歲以後，眼睛的生長發育逐漸趨緩，因此近視度數通常不會再像青少年時期那樣迅速增加。但是由於年輕人的睫狀肌彈性較佳，有可能會因為長期使用電子產品或近距離工作導致所謂「假性近視」的產生，點完散瞳藥水量到的度數才是真正的近視度數。

睫狀肌痙攣通常可以透過休息、調整用眼習慣，例如遠視遠眺、定期休息、用眼30分鐘就休息10分鐘，以及適度的戶外活動改善。如果這些方法不足以改善症狀，則可能需要進一步的檢查，以確保沒有其他視力問題。