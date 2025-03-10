成年近視 OK鏡矯視一樣得

俗稱OK鏡的角膜塑形鏡是其中一種用於兒童控制近視的方法，避免形成深近視而增加將來患上嚴重眼疾的風險。雖然成年人近視度數已經穩定，但亦可以使用OK鏡作矯視用途，回復清晰視力。 註冊視光師(第一部分)、香港理工大學眼科視光學院哲學博士江志榮表示，近視是因為眼球變長，當角膜、晶狀體的彎度未能配合，光線就不能聚焦於視網膜之上。「粗略計算之下，眼球每增長1毫米，近視就會增加二百多至三百度。」

只須晚上佩戴 成年人矯視有時會考慮SMILE等激光矯視手術，即用手術方式，在角膜作精準的打磨，或者將角膜基質層抽走，令角膜扁平一點、折光度減少，繼而將光線重新聚焦於視網膜。江志榮續指，「角膜塑形鏡也是從角膜著手矯正視力，它是一個硬性隱形眼鏡，令角膜表面平整一點，改變折光率。用家只需要在晚上睡覺時戴上OK鏡，翌日起床後除下，便能擁有一整天的清晰視力。」此技術已有一段時間，現時鏡片的透氧度比以往高，令矯視成效更穩定。 雙眼度數分別大更適合 若近視者本身角膜比較薄，又或者有個人理由不適合或不想做激光矯視，OK鏡也是另一選擇。江志榮認為，「OK鏡另一好處是可逆轉，如果停戴一兩天之後，角膜就會回復原狀；激光矯視則不能逆轉，兩種方法各有優劣。」而相比一般的隱形眼鏡，OK鏡就有不怕游泳時沖掉的問題；此外，因軟性隱形眼鏡要眼睛提供水分，如果本身眼較乾，淚水分泌較少，則OK鏡會較適合，因睡覺時合上眼，較少水分流失，沒有眼乾的疑慮。另一方面，雙眼近視度數分別較大的人，因為戴眼鏡的話左右重量不平衡或戴得不舒服，同樣可考慮OK鏡。



定期檢查為關鍵 要驗配角膜塑形鏡時，視光師會作出較詳細的全面檢查，包括量度整個角膜的弧度，以製作合適的鏡片。而用家需要在收到OK鏡的次日回到視光師的店舖檢查基本定位有沒有問題，然後一星期、兩星期及一個月後再檢查一次，若鏡片穩定，毋須再作任合改的話，就可以每3個月檢查一次。江志榮指出，「如果是小朋友驗配的話，我們會同時跟進其近視控制效果是否理想。」 必須清潔防感染 用家平日需要每日清洗OK鏡，因為晚上佩戴睡覺時，難免不慎碰到枕頭被鋪，角膜發炎的風險會比一般日間戴的隱形眼鏡稍高，要小心處理，「如果角膜嚴重感染有可能會留下疤痕，對視力的影響不能逆轉。依足指示清潔，配合定期檢查，就可將風險減至最低。」而無論近視度數有沒有改變，江志榮建議1至1.5年應驗配一副新OK鏡，「視乎用家淚水情況以外，鏡片始終是膠製品，用得久或出現變形令矯視效果不穩，或者令眼部不適情況，需要更換以達到最佳效果。」