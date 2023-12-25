成日攰瀨瀨？美國逾400萬人患有慢性疲勞綜合症

現代人的生活步伐繁忙，休息不足下容易感覺疲累，甚至形成慢性疲勞。美國疾病預防及控制中心的調查發現，當地成年人患有慢性疲勞綜合症的比率達1.3%，即約400萬人患病，數字遠高於原先估計，或許與新冠感染有關。

美國疾控中心以問卷調查逾5.7萬名成人，從而了解他們是否曾被醫生告知患有長期疲勞。慢性疲勞綜合症是指持續感覺疲累超過6個月。結果發現：

或與新冠有關

以美國人口推算，1.3%即等於超過400萬人患有慢性疲勞綜合症，較當局原先預計的約80萬至250萬高近1至5倍。疾控中心指多達九成患者都未有接受醫學診斷，故此真實患病人數可能更多，並指更多人出現長期疲勞可能與長新冠後遺症有關，但暫時未有定論。早前有研究指近九成人在感染新型冠狀病毒病後出現長期疲勞及虛弱的情況。

不過，有專家指有關調查由受訪者自行填寫問題，當中可能有偏差，以致未必能反映真實情況。但就強調適當的治療可以有效改善疲勞症狀及生活質素，包括藥物、生活調整及心理支援等。