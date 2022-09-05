我有骨質疏鬆症嗎？如何診斷？有甚麼預防方法？

骨質疏鬆症的診斷可依據(1)臨床病史證實為低創傷性骨折或(2)依據骨密度T值≤-2.5來判定。而T值≤-2.5時則診斷為骨質疏鬆症。

受到人口高齡化影響，台灣2018年已由高齡化社會轉為高齡社會。骨質疏鬆症是老人醫學與流行病學的重大議題。世界衛生組織(WHO)認定骨質疏鬆症是全球僅次於冠狀動脈心臟病的重要疾病。在台灣，研究顯示髖骨骨折發生率是亞洲區第一，全世界第九；近年來發現極高脆性骨折風險病人之骨折最為嚴重，影響病人的生活品質，甚至增加死亡率。

診斷骨質疏鬆 骨密度 T 值 >-2.5 也中招

國泰綜合醫院骨科主任林希鼎指出，骨質疏鬆症的診斷可依據(1)臨床病史證實為低創傷性骨折或(2)依據骨密度T值≤-2.5來判定。而T值≤-2.5時則診斷為骨質疏鬆症，若還合併有脊椎、髖部或遠端橈骨骨折則稱為嚴重性(或確定性)骨質疏鬆症，而當發生低創傷性骨折(如遠端橈骨、髖部，或脊椎壓迫性骨折)的時候，即使骨密度T值>-2.5也可以診斷為骨質疏鬆症。