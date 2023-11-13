戒煙方法｜「吸煙危害健康」 三步下定決心戒煙！

食煙的壞處人人都知，不但有機會致癌，亦可能會影響心血管健康。雖然如此，但要戒煙仍然非常困難。如果想下定決心戒煙，可以嘗試根據下面的方法！

退癮症 狀 戒煙的過程中，可能會面對煙癮的挑戰，身體亦會出現退癮症狀，焦慮、易怒、沮喪、情緒不穩、精神難集中、難以入睡、便秘、咳嗽、口乾及食慾增加等，大部分症狀會維持2至4周。

戒煙第一步：要有堅定意志 決定戒煙後，可先找出適合自己的戒煙方法，再定下戒煙的日期，同時告訴身邊的其他人，以獲得支持及鼓勵。開始戒煙後，如果出現想吸煙或買煙的念頭時，可嘗試放慢步伐，並回想戒煙的原因，一旦可以成功捱過出現念頭的數分鐘，煙癮就會減退。

戒煙第二步：分散注意力 深呼吸及飲水都可以減退煙癮，亦可紓緩緊張情緒及提高集中力。開始戒煙後，拿煙的手難免有不習慣的感覺，戒煙者可嘗試隨身減壓球或原子筆，以轉移注意力。另外，亦可嘗試建立新興趣，例如種花、看書、下棋、散步及做運動等。