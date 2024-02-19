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健康
2024-02-19 12:52:00

戒煙點解會變肥？原因係尼古丁影響消化吸收能力

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戒煙丨點解會變肥？

戒煙丨點解會變肥？

有統計指全世界有超過10億人有吸煙習慣，吸煙也是導致癌症、慢阻肺病的主要原因，每年造成逾600萬人死亡。對煙民來說，尤其是女性，都會擔心「戒煙會變肥」。原來戒煙後體重增加相當普遍，有指主因是由於煙草裡的尼古丁會減低包括腸胃道等的血液循環，因此戒煙後消化吸收能力變好，自然令體重增加。

不過來自以色列雷霍沃特、世界前列研究學府的魏茲曼科學研究所(Weizmann Institute of Science)，科學家於《自然》期刊發表報告表示，可能是戒煙前後腸道菌群改變，腸道微生物釋放的體重調節化合物，改變身陳代謝，引致體重增加。

按圖輯了解3個有效戒煙方法（am730製圖） 按圖輯了解3個有效戒煙方法（am730製圖） 按圖輯了解3個有效戒煙方法（am730製圖） 按圖輯了解3個有效戒煙方法（am730製圖）

戒煙丨尼古丁搞鬼 兩種生物活性代謝物證實跟體重有關

領導研究的免疫學教授Eran Elinav，聯同Hagit Shapiro博士、Leviel Fluhr和Uria Mor等人，利用小鼠實驗發現，經常吸取香煙煙霧的小鼠進行高脂肪和高糖飲食，體重卻沒有增加；一旦停止「吸煙」，小鼠的體重迅速增加。然而研究人員給予廣譜抗生素去消耗小鼠體內的腸道菌群，發現「戒煙」後無論進行怎樣的飲食，牠們都能保持苗條數月。證明吸煙有關的化合物(如尼古丁)從血液中滲入「吸煙」小鼠的腸道，從而改變腸道菌群，進而改變身體的新陳代謝。

吸煙危害健康，3步決心戒煙(am730製圖) 吸煙危害健康，3步決心戒煙(am730製圖) 吸煙危害健康，3步決心戒煙(am730製圖) 吸煙危害健康，3步決心戒煙(am730製圖)

科學家隨後篩選出兩種生物活性代謝物，跟體重增加有關。其中一種叫二甲基甘胺酸(DMG)，它是一種肝臟從膳食營養膽鹼中產生的代謝物，能夠誘發增重；另一種叫乙酰甘氨酸(ACG)，跟DMG相反，ACG能激活減重。研究人員進一步表明，即使在不吸煙的環境中，這兩種分子也能夠改變體重，如給「不吸煙」的小鼠服用DMG，會導致體重適度增加；補充ACG會導致不吸煙的肥胖小鼠，體重顯著減輕。

Eran Elinav認為，「我們的研究結果為微生物組如何與人體相互作用，以調節我們的體重和新陳代謝提供了新的線索，這些方式可能會被治療利用。」

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