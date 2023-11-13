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健康
2023-11-13 15:30:42

戒煙｜「吸煙危害健康」 三步下定決心戒煙！

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戒煙｜「吸煙危害健康」 三步下定決心戒煙！

戒煙非常困難！

食煙的壞處人人都知，不但有機會致癌，亦可能會影響心血管健康。雖然如此，但要戒煙仍然非常困難。如果想下定決心戒煙，可以嘗試根據下面的方法！

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戒煙｜「吸煙危害健康」 三步下定決心戒煙！

戒煙期間可能會面對煙癮的挑戰。

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退癮症

戒煙的過程中，可能會面對煙癮的挑，身體亦會出現退癮症焦慮、易怒、沮喪、情緒不穩、精神難集中、難以入睡、便秘、咳嗽、口乾及食慾增加，大部分症狀會維持2至4周。

戒煙｜「吸煙危害健康」 三步下定決心戒煙！

戒煙第一步：要有堅定意志

戒煙第一步：要有堅定意志

決定戒煙後，可先找出適合自己的戒煙方，再定下戒煙的日期，同時告訴身邊的其他人，以獲得支持及鼓勵。開始戒煙後，如果出現想吸煙或買煙的念頭時，可嘗試放慢步伐，並回想戒煙的原因，一旦可以成功捱過出現念頭的數分鐘，煙癮就會減退。

 

戒煙｜「吸煙危害健康」 三步下定決心戒煙！

戒煙第二步：分散注意力

戒煙第二步：分散注意力

深呼吸及飲水都可以減退煙癮，亦可紓緩緊張情緒及提高集中力。開始戒煙後，拿煙的手難免有不習慣的感覺，戒煙者可嘗試隨身減壓球或原子，以轉移注意力。另外，亦可嘗試建立新興趣，例如種花、看書、下棋、散步及做運等。

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戒煙｜「吸煙危害健康」 三步下定決心戒煙！

戒煙第三步：使用戒煙輔助藥物

戒煙第三步：使用戒煙輔助藥物

界衛生組指，使用戒煙輔助藥物成功戒煙的機會高兩至三倍，因藥物可減輕退癮徵狀，減少煙癮，一般使用期約36個月。

戒煙輔助藥物包括：

  • 戒煙
  • 戒煙香口
  • 戒煙吸
  • 戒煙
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