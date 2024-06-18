戒煙｜芬蘭新研發手機程式 令戒煙成功機會高2倍

吸煙有礙健康人人都知，政府亦以加稅及禁煙等手段減低市民的吸煙率，市面也有不少的戒煙服務，只是成功率不太理想。芬蘭一間大學開發一款新的手機應用程式幫助煙民戒煙，3個月後令兩成用家成功戒煙，比起單接收書面資料的7%高近兩倍。

6個月後仍可維持

該款手機應用程式由芬蘭奧盧大學研發，並邀請一批長期吸煙者參與，他們每日平均吸超過10支煙，並持續超過25年或以上。201名參加者被隨機分為兩組，一組使用手機程式，另一組則接收符合當地指引的書面戒煙資料。

結果3個月後，使用手機程式的人有20%成功戒煙，而接收書面資料的則只有7%。最重要是戒煙效果在6個月的追縱期完結時仍能維持。有關研究已刊載在《The Lancet Regional Health - Europe》。