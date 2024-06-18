戒煙｜芬蘭新研發手機程式 令戒煙成功機會高2倍

吸煙有礙健康人人都知，政府亦以加稅及禁煙等手段減低市民的吸煙率，市面也有不少的戒煙服務，只是成功率不太理想。芬蘭一間大學開發一款新的手機應用程式幫助煙民戒煙，3個月後令兩成用家成功戒煙，比起單接收書面資料的7%高近兩倍。
6個月後仍可維持
該款手機應用程式由芬蘭奧盧大學研發，並邀請一批長期吸煙者參與，他們每日平均吸超過10支煙，並持續超過25年或以上。201名參加者被隨機分為兩組，一組使用手機程式，另一組則接收符合當地指引的書面戒煙資料。
結果3個月後，使用手機程式的人有20%成功戒煙，而接收書面資料的則只有7%。最重要是戒煙效果在6個月的追縱期完結時仍能維持。有關研究已刊載在《The Lancet Regional Health - Europe》。
利用認知行為療法
研究人員認為，結果反映積極使用這款應用程式可顯著提高戒煙的成功率，而且測試發現，大部分使用程式後未能完全戒煙的吸煙者，實際吸煙量都有所下降，而且使用手機程式不會帶來副作用，值得推廣至戒煙服務中使用。
他們稱，研發這款手機應用程式利用了認知行為療法，功能包括症狀調查、正念練習及虛擬支援等，下一步將會重點調查程應結合其他戒煙方法會否有助提高戒煙成功率。