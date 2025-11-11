戒食白飯卻變肥？1招吃減磅控血糖 營養師揭白飯3大好處

吃飯反而會增磅？有營養師分享一宗案例發現，一位糖尿病患者戒吃白飯，但卻變得肥胖，並且血糖波動更大。其實白飯並不是健康的敵人，用1種方法食用更可以有減磅和控血糖功效。營養師指出，吃白飯的3大好處。
戒食白飯卻變肥？
營養師李婉萍在其Facebook專頁上分享指，該名患者因怕血糖高而拒絕米飯，所以中午和晚上都不吃飯，總是選擇雞腿或炸排骨搭配青菜。但卻在下午感到頭暈又餓。經過觀察發現，患者反而會吃餅乾、麵包或飲料來充飢，結果導致血糖波動更大，體重也一路上升。
在這種情況下，營養師建議患者把白飯重新納入飲食，搭配菜與蛋白質均衡食用，結果他發現體力回復了。
1招吃減磅控血糖
所以，李婉萍建議在正餐以「飯＋菜＋肉」混合均衡食用，才是最健康的方式。她解釋指，由於白飯屬於單純、天然的碳水化合物，當和蛋白質與纖維質一同攝入時，有助延緩消化吸收，令血糖更平緩。
白飯3大好處
白飯本身也有以下3大營養秘密：
1. 優質澱粉
- 台灣稻米含有73%至79%的澱粉，與許多加工澱粉不同，米飯只需脫殼、蒸煮即可入口，營養保留完整，升糖反應比想像中穩定。
2. 無麩質，好消化
- 對於過敏或腸胃敏感的人，米都是首選。它天然無麩質，對消化系統負擔小，不易引起不適。
3. 營養完整，料理百變
- 除了澱粉，米中還含有小量蛋白質、維他命B群與礦物質。
4類人最適合
李婉萍又指，其實白飯米適合所有人作為主食，因為米是最自然無油、最安心的能量來源。而且更特別適合以下人士：
- 糖友：與蛋白質和纖維一起吃，飲食更均衡。
- 過敏族群：米飯無麩質，是敏感體質的安心主食。
- 小朋友：副食品首選，營養單純，腸胃好吸收。
- 長輩：白飯口感柔軟，易咀嚼與消化。
許多人認為「吃飯會胖」，但事實恰恰相反。真正致肥的，往往是現代人高油、高糖和加工食物的攝取，這些「隱藏熱量」才是罪魁禍首。均衡飲食並不容易，營養師鼓勵大家吃白飯，並搭配蔬菜與蛋白質的均衡盤。