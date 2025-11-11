戒食白飯卻變肥？1招吃減磅控血糖 營養師揭白飯3大好處

吃飯反而會增磅？有營養師分享一宗案例發現，一位糖尿病患者戒吃白飯，但卻變得肥胖，並且血糖波動更大。其實白飯並不是健康的敵人，用1種方法食用更可以有減磅和控血糖功效。營養師指出，吃白飯的3大好處。

戒食白飯卻變肥？

營養師李婉萍在其Facebook專頁上分享指，該名患者因怕血糖高而拒絕米飯，所以中午和晚上都不吃飯，總是選擇雞腿或炸排骨搭配青菜。但卻在下午感到頭暈又餓。經過觀察發現，患者反而會吃餅乾、麵包或飲料來充飢，結果導致血糖波動更大，體重也一路上升。

在這種情況下，營養師建議患者把白飯重新納入飲食，搭配菜與蛋白質均衡食用，結果他發現體力回復了。