戒食白飯麵包 食夠蛋白質可防癌？醫生教12招飲食減癌症風險

防癌要靠飲食？有醫生指出，日常生活的飲食有助減少癌症風險，例如戒食白飯麵包或吃足夠的蛋白質等，也有助阻止癌症發生。另外，在飲食方面，醫生亦提出有12種方法，有助減少慢性發炎，並降血糖，進行老化管理，預防癌症。

5食物KO慢性發炎

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，癌症並非突然爆發，而是長期慢性發炎與加速老化的累積結果。飲食作為我們日常生活中的工具，能有效地幫助減少癌症風險。他解釋指，慢性發炎會加速DNA的損傷，降低細胞的修復能力，形成一個有利於癌症發生的環境。以下是能幫助減少慢性發炎的食物：

橄欖油：富含多酚，抗氧化能力強 莓果：含豐富多酚 多樣的蔬果：提供強效抗氧化物 Omega-3 (魚油)：能降低促發炎因子如IL-6和TNF-α 大量膳食纖維：調整腸道菌群，降低發炎水平

劉醫生強調，只要吃天然食物、彩虹食物和優質的油脂，就可以令免疫系統不會一直處於戰鬥狀態，使細胞活得更健康。

食夠蛋白質戒食白飯麵包可防癌？

另外，控制血糖波動也有助降低多種癌症風險。有研究指出，高血糖和高胰島素水平與多種癌症(包括乳癌、肝癌、大腸癌、胰臟癌)有明確關聯。劉醫生表示，穩定血糖是關鍵，原因是當血糖愈高，身體就愈需要更多胰島素，而胰島素是一種促生長的荷爾蒙，會刺激細胞快速增生，長期會導致身體變成癌症的有利環境。以下是改善飲食方式的建議：

低GI飲食：避免過多精緻澱粉 補充足夠的蛋白質 限時進食：避免極端斷食 多吃原型食物

劉醫生強調，避免過多的糖和精製碳水化合物(白飯或白麵包)，可穩定血糖，讓細胞不被過度刺激。