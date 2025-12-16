戒食白飯麵包 食夠蛋白質可防癌？醫生教12招飲食減癌症風險

防癌要靠飲食？有醫生指出，日常生活的飲食有助減少癌症風險，例如戒食白飯麵包或吃足夠的蛋白質等，也有助阻止癌症發生。另外，在飲食方面，醫生亦提出有12種方法，有助減少慢性發炎，並降血糖，進行老化管理，預防癌症。
5食物KO慢性發炎
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，癌症並非突然爆發，而是長期慢性發炎與加速老化的累積結果。飲食作為我們日常生活中的工具，能有效地幫助減少癌症風險。他解釋指，慢性發炎會加速DNA的損傷，降低細胞的修復能力，形成一個有利於癌症發生的環境。以下是能幫助減少慢性發炎的食物：
- 橄欖油：富含多酚，抗氧化能力強
- 莓果：含豐富多酚
- 多樣的蔬果：提供強效抗氧化物
- Omega-3 (魚油)：能降低促發炎因子如IL-6和TNF-α
- 大量膳食纖維：調整腸道菌群，降低發炎水平
劉醫生強調，只要吃天然食物、彩虹食物和優質的油脂，就可以令免疫系統不會一直處於戰鬥狀態，使細胞活得更健康。
食夠蛋白質戒食白飯麵包可防癌？
另外，控制血糖波動也有助降低多種癌症風險。有研究指出，高血糖和高胰島素水平與多種癌症(包括乳癌、肝癌、大腸癌、胰臟癌)有明確關聯。劉醫生表示，穩定血糖是關鍵，原因是當血糖愈高，身體就愈需要更多胰島素，而胰島素是一種促生長的荷爾蒙，會刺激細胞快速增生，長期會導致身體變成癌症的有利環境。以下是改善飲食方式的建議：
- 低GI飲食：避免過多精緻澱粉
- 補充足夠的蛋白質
- 限時進食：避免極端斷食
- 多吃原型食物
劉醫生強調，避免過多的糖和精製碳水化合物(白飯或白麵包)，可穩定血糖，讓細胞不被過度刺激。
3類食物養好腸道
劉醫生又指，腸道菌對身體也相當重要，養好腸道，身體免疫力才會正常監控異常細胞，使讓癌細胞不易趁機長大。有研究顯示，腸道菌群能影響免疫系統的功能。健康的腸道菌群有助於：
- 提升免疫細胞功能，尤以NK自然殺手細胞最為重要
- 減少慢性發炎
- 提升清除致癌物的能力
劉醫生推介，可促進腸道健康的食物如下：
- 高纖維食物：如蔬菜、全穀、豆類
- 多酚食物：例如茶、莓果、提子、可可
- 發酵食品：如乳酪、味噌、泡菜
5招預防癌症+老化管理
癌症預防不應視為治療的延伸，而是一種老化管理的理念。飲食是影響老化速度的關鍵因素。劉醫生推介，5種簡單的健康飲食建議：
- 每天至少攝取7份蔬果：愈多顏色愈好。
- 少吃加工肉、油炸食品和甜食。
- 每周至少2-3次深海魚：補充Omega-3。
- 採用地中海飲食：作為生活方式，而非短期減肥法。
- 每天攝取膳食纖維：包括豆類、蔬菜、水果、堅果和糙米，以維護腸道健康。
劉醫生提醒，這些習慣並不困難，但長期實踐能帶來顯著效果。真正有效的防癌途徑來自於日常的小選擇。癌症並非是命運的安排，我們每一天的飲食都是在幫助身體修復或造成損害。