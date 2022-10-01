戴住已經有用 研究：毋須時刻查看計步器都可增加步數

現代人坐多過行，以至整體活動水平遠低建議水平，長遠不利健康。如何能增加自己的活動量？方法可以很簡單，戴上計步器便可以，因為美國一項研究發現，只要戴住計步器便即時見效，就算沒有每日查看結果，也能令每日的步行數目增加逾300步。

部分參加者獲發計步器

根據該項在《American Journal of Health Behavior》公布的研究，共邀請了90人參與，利用手機內的步數追蹤功能，了解參加者平日的活動情況，過程中研究人員沒有告訴參加者步數被記錄下來，而是獲允許可直接從手機獲得活動記錄，以取得參加者在無壓力下的活動狀況數據。然後部分參加者會被發放一部沒有顯示數字的計步器，其他人則如常活動。