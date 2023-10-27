房顫發生可以毫無先兆！ 養成在家測量血壓及心電圖檢查習慣

正常的心臟跳動式規律、有節拍的，以每分鐘60至90下將血液傳送至全身。而心房顫動(Artrial fibrillation)，簡稱「房顫」，是常見心律不整的一種，為局部心房內膜不正常快速放電所引起，導致心跳忽快忽慢。心房顫動可源於高血壓、肥胖、糖尿病、睡眠窒息症、吸煙和有心臟病史等因素。當房顫發生時，患者可以毫無先兆，直至出現中風入院才被發現，心臟不正常跳動有機會達每分鐘150至200下！因此，建議有高血壓、冠心病及有心臟病史等人士及長者，應養成每天在家定時段測量血壓及心電圖檢查的習慣，留意身體發出的警訊，及早就醫、及早治療。

日本歐姆龍上臂式藍牙心電血壓計HCR-7800T

日本血壓計專家OMRON歐姆龍新推出備有心電圖功能的上臂式藍牙血壓計HCR-7800T，用家可以輕鬆在家中測量、紀錄及分析心房顫動(AF)可能性，幫助使用者早期發現心房顫動，減低中風的風險，及時治療。

只需30秒，就能夠同時在一部機上進行測量血壓及心電圖紀錄，記錄心電圖後，分析結果將以「正常竇性心律」、「心跳過慢」、「心跳過速」、「可能出現心房顫動」等顯示於手機應用程式上。用家亦可透過應用程式清晰了解個人血壓及心電圖變化，有助持續監察自己的血壓及心電圖的狀況，留意身體發出的警訊及早治療。

連接OMRON Connect手機應用程式

輕鬆上傳測量數據

更準確掌握個人健康狀況

為方便日常監察，「歐姆龍上臂式藍牙心電血壓計HCR-7800T」可連接OMRON Connect手機應用程式，透過藍牙傳輸輕鬆上傳每天的血壓測量數據，避免抄錯或遺失數據，方便易用。

另外，OMRON Connect手機應用程式更可啟動「血壓日記」功能，用家可自設測量提醒或服藥提醒，亦可設定將每周血壓報告自動發送給家人或醫務人員，與家人一起監察血壓變化。OMRON Connect App的介面亦相當清晰易用，點擊備註圖案更可記錄吃藥、運動及飲食等生活習慣，方便長者掌握個人健康狀況。

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