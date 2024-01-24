扁平疣原因與濕疹有關 傳染力強勿擠破！

當你發現面上、頸或身上長滿表面粗糙、帶啡色的粒粒，很可能染上扁平疣（英文︰verruca planae/ flat wart)）。切忌當作粉刺用手擠壓，因為扁平疣具傳染性，一旦擠破，傷口中的病毒容易感染身體其他位置，影響外觀，更甚者會傳染他人。 皮膚科專科醫生林嘉雯表示，扁平疣是常見的皮膚小毛病之一，跟粉刺同樣常見，兩者經常被混淆。事實上扁平疣與粉刺無論在質感、顏色、成因和位置上都不盡相同(見表)，細心觀察便可分辨出來。

免疫力低易感染扁平疣 如本身有皮膚病如濕疹、懷孕婦女或皮膚抵抗力較差的人，較易出現扁平疣。尤其懷孕女性，免疫力較低，皮膚質素容易變差而受到感染。大病過後人士、免疫系統病患者、愛滋病患者等亦因免疫力低而容易感染扁平疣；另外，壓力也是其中一個高危因素。雖然扁平疣不會令人不適，也不影響健康，但它具傳染性，若將它誤當粉刺擠破或以針清處理，後果會弄巧反拙，可擴散至身體其他位置甚至傳染他人，亦影響外觀。 徹底清除帶病毒組織 林嘉雯表示，治療扁平疣的目的，是將帶病毒的組織徹底清除。水楊酸、外塗A酸藥膏及免疫系統調節劑等外塗的藥膏也有機會改善情況，但需時較長，而且效果不一；若想快速清除可考慮用二氧化碳激光、電灼的方式燒融扁平疣。病人會在局部麻醉下作治療，醫生會將扁平疣逐粒清除，完成後會有輕微結痂，數天後痊愈。若懷孕期間出現扁平疣的女士，一般在產後免疫力漸漸回復，情況便有機會得到改善，但若持續3至4個月沒有好轉，便需求醫。