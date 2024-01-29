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健康
2024-01-29 04:29:54
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扁平疣、珍珠疣有何分別？

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扁平疣、珍珠疣有何分別？

扁平疣、珍珠疣有何分別？

疣是一種常見的皮膚病，由人類乳頭瘤病毒(HPV)感染所引致。患者皮膚會出現啡黃色或肉色、凸起的顆粒或硬塊。疣可分為多種，「扁平疣」也可以出現於小朋友面上，但另有一種「珍珠疣」引起的肉粒也可能相似，必須小心分辨。

皮膚科專科醫生劉顏銘表示，扁平疣常會令面上長出細小顆粒，影響外觀，發生在成年人身上並不意外，但若類似的粒粒出現在小朋友面上，除了扁平疣之外，也要考慮另一可能性：珍珠疣。

皮膚科專科醫生 劉顏銘

劉顏銘指珍珠疣外觀與扁平疣相似，要小心分辨。

HPV引致扁平疣

「扁平疣及珍珠疣都是常見的皮膚病，都由病毒引起，但兩者的病毒並不相同。」劉顏銘續指，「扁平疣由HPV感染引致。患有濕疹、懷孕婦女、免疫系統較弱人士，較易出現扁平疣。扁平疣可以發生在兒童或成人身上，患者皮膚會出現啡黃色或肉色突起的顆粒或硬塊，表面粗糙，直徑一般1至3毫米。多出現在面部、頸部、胸部、腹部位置。患者通常沒有症狀，少數有痕癢感，最初可能只有幾粒，後來演變成數十至數百粒不等。」

珍珠疣由痘病毒引起

至於珍珠疣，是由痘病毒(poxvirus)感染引起。兒童的免疫系統未成熟，較易受到感染，有濕疹的兒童受感染的風險較高。成人亦可透過性接觸傳播。劉顏銘表示，「珍珠疣的形狀與珍珠粒相似，是表面光滑的圓形丘疹，直徑約2至6毫米，顏色呈肉色或白色，大多出現在溫暖潮濕的位置，例如腋下、腹肌溝、膝蓋後、大腿及頸部皺摺位等，面部也有機會，但手掌、腳掌則較少出現。」

5種治療方式

扁平疣及珍珠疣都能透過接觸患者的皮膚患處，或接觸帶有病毒的物件而傳播，例如共用毛巾、衣服、枕頭床單、玩具等。劉顏銘提醒，雖然兩者都有機會自行痊愈，但若持續不退，或肉粒的數量持續增加，或有痕癢等，建議諮詢皮膚科醫生。治療方法包括：
1) 外塗藥物——如外用水楊酸、外用免疫調節劑；
2) 電灼刮除術——利用電灼燒壞疣的組織，然後用手術儀器刮走，術後可以有色素沉澱、疤痕等風險；
3) 冷凍治療——利用極低溫液態氮氣，凍壞疣的組織而令其脫落，一般需要多次治療，治療後可以有紅腫水泡、色素沉澱、疤痕等風險；
4) 二氧化碳激光治療——利用二氧化碳激光精準地把疣氣化燒焦，避免破壞周邊正常組織，傷口較小，雖疤痕風險相對較低，但也有色素沉澱等風險；
5) 外科手術。

個人衛生

預防珍珠疣，要勤洗手、避免共用個人物品如毛巾等。

避免共用個人物品

預防方面，需注意個人衛生，例如勤洗手、避免共用個人物品如毛巾、枕頭床單、拖鞋等物品。於游泳池或更衣室時，應避免赤腳行走。使用清潔產品清洗直接接觸地面後的腳底。避免接觸有疣的患處，也避免抓破或摩擦患處，以免感染面積擴大。另外，注意均衡飲食、適量運動、充足睡眠，以增強免疫力，都有助減低感染的風險。

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