扁平足判斷｜4個簡單方法 評估孩子扁平足

扁平足是一個頗普遍的足部問題，鄰近地區如台灣的調查發現，每年20萬新生兒中約有8,000名孩子有小兒扁平足，佔約4%。如果置之不理，長遠可能影響其他關節，因此家長不得不提防，如發現孩子在8歲足弓發育完成後仍有此問題，便要及早處理。

註冊脊醫忻銘熹表示，足弓在腳板內側位置，正常呈弧線狀，「足弓幫助我們走路時吸收震動，避免腳部承受過多壓力。一般常聽到的『扁平足』，就是足弓太低或沒有足弓。而嬰兒是沒有足弓的，孩子到了2歲左右，足弓才慢慢出現。」

多數為回復性扁平足

扁平足可分為回復性扁平足及僵直性偏平足兩大類，而前者佔較大比例。忻銘熹解釋，「回復性扁平足指於無承重下有正常足弓，而一旦承重則足弓塌陷。成因可能是支持足弓周圍的韌帶過度鬆弛，或者肌肉無力及不協調。」值得留意是嬰兒、4至6歲小朋友都可能有回復性扁平足，不過是正常生理發展過程，家長毋須過分擔心。「至於僵直性扁平足，即無論有否負重，足弓都呈扁平。原因有垂直距骨、跗骨連結或者歪足畸形。」

