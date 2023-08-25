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健康
2023-08-25 04:30:43
日報

扁平足判斷｜4個簡單方法 評估孩子扁平足

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扁平足判斷｜4個簡單方法 評估孩子扁平足

扁平足判斷｜4個簡單方法 評估孩子扁平足

扁平足是一個頗普遍的足部問題，鄰近地區如台灣的調查發現，每年20萬新生兒中約有8,000名孩子有小兒扁平足，佔約4%。如果置之不理，長遠可能影響其他關節，因此家長不得不提防，如發現孩子在8歲足弓發育完成後仍有此問題，便要及早處理。

註冊脊醫忻銘熹表示，足弓在腳板內側位置，正常呈弧線狀，「足弓幫助我們走路時吸收震動，避免腳部承受過多壓力。一般常聽到的『扁平足』，就是足弓太低或沒有足弓。而嬰兒是沒有足弓的，孩子到了2歲左右，足弓才慢慢出現。」

多數為回復性扁平足

扁平足可分為回復性扁平足及僵直性偏平足兩大類，而前者佔較大比例。忻銘熹解釋，「回復性扁平足指於無承重下有正常足弓，而一旦承重則足弓塌陷。成因可能是支持足弓周圍的韌帶過度鬆弛，或者肌肉無力及不協調。」值得留意是嬰兒、4至6歲小朋友都可能有回復性扁平足，不過是正常生理發展過程，家長毋須過分擔心。「至於僵直性扁平足，即無論有否負重，足弓都呈扁平。原因有垂直距骨、跗骨連結或者歪足畸形。」
 

扁平足 忻銘熹

忻銘熹不建議扁平足小孩買鞋買大一兩個碼，因腳要抓住鞋子會更易累，亦減低平衡力。

扁平足簡易初步評估

若家長疑懷孩子有扁平足問題，忻銘熹指可透過4個簡單方法作初步評估，有需要則可諮詢專業醫護人員作進一步檢查。
 

扁平足簡易初步評估 觀察鞋底的磨損程度：一般扁平足的人鞋底內側磨損狀況較為嚴重 察站姿(負重)與坐姿(無負重)的狀態下，足弓高低程度是否不同 站立時，雙腳併攏並從後方觀察小腿後側中線與後腳跟中線是否呈現一直線 單腳站立並翹起大拇趾，若無法做這個動作且足弓扁平，扁平足的機率極高

 

長遠影響下半身關節

不少人或會以為扁平足只是腳會較易疲倦，其實影響不止於此。忻銘熹指出，扁平足初期沒有明顯徵狀，當患者久站或者走動得多，而足弓未能有效避震和承托身體重量，足踝關節、膝關節、髖關節或會出現代償性症狀，「長遠而言，除了腳部有痠麻痛感，患者的平衡力會較差，容易跌倒受傷；走路時腳板呈外八或內八，甚至演變成X形腳；代償太久也可導致足底筋膜炎、拇趾外翻、膝關節和腰椎病變，不容忽視。」

改善走路姿勢

要改善扁平足，主要使用矯形鞋墊以及物理治療，除非症狀未能減輕，引致日常生活出現嚴重不便，醫生才會考慮手術。忻銘熹給家長一些貼士，教扁平足小朋友走路，以改善症狀和減低日後出現併發症的風險，「首先要給孩子大小適合、舒適的鞋子，讓他們可自然地走路。透過運動加強足底肌肉，並教小朋友正確的走路姿勢，減少其他肌肉、關節代償。最後，適時給予鼓勵讓孩子有動力繼續練習也很重要。」

扁平足

小腿後側中線與後腳跟中線若非直線，便有可能是扁平足。

3個方法紓緩扁平足。（am730製圖） 3個方法紓緩扁平足。（am730製圖） 3個方法紓緩扁平足。（am730製圖） 3個方法紓緩扁平足。（am730製圖）
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